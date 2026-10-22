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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Sunderland se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sunderland visita el Stadion Poznan para medirse al Lech Poznan en la Europa League, con Regis Le Bris buscando una reacción de su equipo tras una semana complicada en el plano doméstico.

Los Black Cats llegan a Polonia con la moral dividida. Su victoria 1-2 ante el Torreense en Europa el pasado jueves demostró que el equipo tiene recursos cuando compite en el continente, pero la derrota 2-0 ante el Bournemouth en la Premier League del domingo anterior volvió a poner de manifiesto las carencias defensivas en la liga.

En la clasificación de la Europa League, el Sunderland ocupa la novena posición, mientras que el Lech Poznan se encuentra en el puesto 36, lo que convierte este encuentro en un duelo de necesidades opuestas dentro de la competición continental.

El Lech llega al partido con energía renovada tras golear al Korona Kielce por 6-1 en la Ekstraklasa el pasado domingo, aunque su derrota por 0-4 ante el Bayer Leverkusen en la jornada anterior de Europa League mostró la distancia que aún existe entre los polacos y las potencias del torneo.

Niels Frederiksen, técnico del conjunto de Poznan, necesita que su equipo traduzca el buen momento doméstico al escenario europeo, donde los resultados han sido mucho menos convincentes esta temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Lech Poznan, Niels Frederiksen dirige al equipo sin que se hayan facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Regis Le Bris tampoco ha confirmado su once probable ni ha reportado ausencias oficiales por lesión o suspensión antes del partido. La información definitiva se añadirá cuando esté disponible.

Forma

El Lech Poznan presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 6-1 al Korona Kielce en la Ekstraklasa, aunque antes cayeron 0-4 ante el Bayer Leverkusen en Europa. En ese tramo de cinco encuentros, los polacos han marcado 16 goles y encajado 10.

El Sunderland acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue la derrota 2-0 ante el Bournemouth en la Premier League, que precedió a la victoria 1-2 en casa del Torreense en Europa. En ese período, los Black Cats han anotado cinco goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre el Lech Poznan y el Sunderland, por lo que este partido representa un primer duelo entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Sunderland ocupa la novena posición, mientras que el Lech Poznan se encuentra en el puesto 36 de la clasificación general del torneo.