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Lech Poznan vs Sunderland: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lech Poznan vs Sunderland
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Sunderland
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Cómo ver el partido de Europa League entre Lech Poznan y Sunderland, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Sunderland se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Sunderland visita el Stadion Poznan para medirse al Lech Poznan en la Europa League, con Regis Le Bris buscando una reacción de su equipo tras una semana complicada en el plano doméstico.

Los Black Cats llegan a Polonia con la moral dividida. Su victoria 1-2 ante el Torreense en Europa el pasado jueves demostró que el equipo tiene recursos cuando compite en el continente, pero la derrota 2-0 ante el Bournemouth en la Premier League del domingo anterior volvió a poner de manifiesto las carencias defensivas en la liga.

En la clasificación de la Europa League, el Sunderland ocupa la novena posición, mientras que el Lech Poznan se encuentra en el puesto 36, lo que convierte este encuentro en un duelo de necesidades opuestas dentro de la competición continental.

El Lech llega al partido con energía renovada tras golear al Korona Kielce por 6-1 en la Ekstraklasa el pasado domingo, aunque su derrota por 0-4 ante el Bayer Leverkusen en la jornada anterior de Europa League mostró la distancia que aún existe entre los polacos y las potencias del torneo.

Niels Frederiksen, técnico del conjunto de Poznan, necesita que su equipo traduzca el buen momento doméstico al escenario europeo, donde los resultados han sido mucho menos convincentes esta temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan contra Sunderland alineaciones probables

Manager

  • N. Frederiksen

En el Lech Poznan, Niels Frederiksen dirige al equipo sin que se hayan facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Regis Le Bris tampoco ha confirmado su once probable ni ha reportado ausencias oficiales por lesión o suspensión antes del partido. La información definitiva se añadirá cuando esté disponible.

Forma

LCH

LCH - Formulario

CRY
L4-0
RAR
W5-1
SLA
W1-4
B04
L0-4
KKI
W6-1
Gol marcado (encajado)
15/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUN

SUN - Formulario

AZ
W1-0
MCI
L5-3
BHA
L0-2
TOR
W1-2
BOU
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Lech Poznan presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 6-1 al Korona Kielce en la Ekstraklasa, aunque antes cayeron 0-4 ante el Bayer Leverkusen en Europa. En ese tramo de cinco encuentros, los polacos han marcado 16 goles y encajado 10.

El Sunderland acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue la derrota 2-0 ante el Bournemouth en la Premier League, que precedió a la victoria 1-2 en casa del Torreense en Europa. En ese período, los Black Cats han anotado cinco goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre el Lech Poznan y el Sunderland, por lo que este partido representa un primer duelo entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, el Sunderland ocupa la novena posición, mientras que el Lech Poznan se encuentra en el puesto 36 de la clasificación general del torneo.

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