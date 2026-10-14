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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El LASK vs Liverpool se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Accede a la transmisión en vivo a través de los enlaces disponibles en esta página.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool viaja a Linz para medirse al LASK en la Raiffeisen Arena, en un encuentro correspondiente a la Liga de Campeones. Los de Andoni Iraola buscan sumar en Europa tras una semana de contrastes en la Premier League.

El conjunto austríaco llega a este partido en un momento delicado. El LASK ha encadenado tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, incluyendo una caída ante el AEK Atenas en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y su irregularidad en la Bundesliga austriaca complica su posición en la tabla continental.

Para Liverpool, la visita a Austria llega apenas 48 horas después de una dolorosa derrota por 3-0 ante el Manchester City en Anfield. La expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda parte y la actuación demoledora de Jeremy Doku como revulsivo dejaron tocado al equipo de Iraola, que ahora debe recomponerse en el plano europeo.

Las incorporaciones veraniegas siguen buscando su mejor versión. Florian Wirtz no ha logrado imponerse en los duelos directos con los mediocampistas rivales, mientras que Bradley Barcola todavía espera su primer gol o asistencia con los Reds. La presión de los fichajes millonarios pesa sobre ambos jugadores.

La posición de Jeremie Frimpong en el lateral derecho también genera dudas tras su actuación ante el City, y el club estudia alternativas en el mercado. Con todo, Liverpool mantiene margen suficiente para competir en Europa y este partido representa una oportunidad para recuperar sensaciones.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de televisión, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dietmar Kühbauer cuenta con la siguiente alineación probable para el LASK: Jungwirth; Andrade, Mbuyamba, Tornich; Joergensen, Ljubicic, Bello; Horvath, Bogarde; Usor y Lang. El club no ha reportado bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido, aunque se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Por parte de Liverpool, Andoni Iraola podría alinear a: Alisson; Van Dijk, Araújo, Kerkez; Jacquet, Ngumoha, Wirtz, Nyoni, Mac Allister; Barcola y Koumas. El equipo inglés tampoco registra bajas confirmadas ni suspensiones para este desplazamiento europeo.

Forma

El LASK llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Rapid de Viena en la Bundesliga austriaca. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Kühbauer ha marcado siete goles y encajado nueve, con un empate destacado a tres ante el Hartberg.

Liverpool acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue la caída por 0-3 ante el Manchester City en la Premier League. En el lado positivo, los Reds vencieron al Atlético de Madrid por 2-1 en la Liga de Campeones y al Tottenham por 3-1 en la Carabao Cup, con un único partido sin goles encajados en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 30 de noviembre de 2023, cuando Liverpool goleó al LASK por 4-0 en un partido de la Europa League disputado en Anfield. Previamente, el 21 de septiembre de 2023, el LASK recibió a Liverpool en Linz y cayó por 1-3. En los dos únicos precedentes registrados, Liverpool se impuso en ambas ocasiones, con un marcador global de 7-1 a favor de los ingleses.

Clasificación

En la fase de liga de la Liga de Campeones, el LASK ocupa la posición 27 de la tabla, mientras que Liverpool se sitúa en el puesto 13. Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su posición en la clasificación general del torneo continental.