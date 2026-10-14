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LASK vs Liverpool: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

LASK vs Liverpool
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre LASK y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Liverpool viaja a Linz para medirse al LASK en la Raiffeisen Arena, en un encuentro correspondiente a la Liga de Campeones. Los de Andoni Iraola buscan sumar en Europa tras una semana de contrastes en la Premier League.

El conjunto austríaco llega a este partido en un momento delicado. El LASK ha encadenado tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, incluyendo una caída ante el AEK Atenas en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y su irregularidad en la Bundesliga austriaca complica su posición en la tabla continental.

Para Liverpool, la visita a Austria llega apenas 48 horas después de una dolorosa derrota por 3-0 ante el Manchester City en Anfield. La expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda parte y la actuación demoledora de Jeremy Doku como revulsivo dejaron tocado al equipo de Iraola, que ahora debe recomponerse en el plano europeo.

Las incorporaciones veraniegas siguen buscando su mejor versión. Florian Wirtz no ha logrado imponerse en los duelos directos con los mediocampistas rivales, mientras que Bradley Barcola todavía espera su primer gol o asistencia con los Reds. La presión de los fichajes millonarios pesa sobre ambos jugadores.

La posición de Jeremie Frimpong en el lateral derecho también genera dudas tras su actuación ante el City, y el club estudia alternativas en el mercado. Con todo, Liverpool mantiene margen suficiente para competir en Europa y este partido representa una oportunidad para recuperar sensaciones.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de televisión, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

LASK contra Liverpool alineaciones probables

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Once inicial

Liverpool

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Dietmar Kühbauer cuenta con la siguiente alineación probable para el LASK: Jungwirth; Andrade, Mbuyamba, Tornich; Joergensen, Ljubicic, Bello; Horvath, Bogarde; Usor y Lang. El club no ha reportado bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido, aunque se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Por parte de Liverpool, Andoni Iraola podría alinear a: Alisson; Van Dijk, Araújo, Kerkez; Jacquet, Ngumoha, Wirtz, Nyoni, Mac Allister; Barcola y Koumas. El equipo inglés tampoco registra bajas confirmadas ni suspensiones para este desplazamiento europeo.

Forma

LAS

LAS - Formulario

AEK
L1-0
SGR
L2-1
HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El LASK llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Rapid de Viena en la Bundesliga austriaca. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Kühbauer ha marcado siete goles y encajado nueve, con un empate destacado a tres ante el Hartberg.

Liverpool acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue la caída por 0-3 ante el Manchester City en la Premier League. En el lado positivo, los Reds vencieron al Atlético de Madrid por 2-1 en la Liga de Campeones y al Tottenham por 3-1 en la Carabao Cup, con un único partido sin goles encajados en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
1Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 30 de noviembre de 2023, cuando Liverpool goleó al LASK por 4-0 en un partido de la Europa League disputado en Anfield. Previamente, el 21 de septiembre de 2023, el LASK recibió a Liverpool en Linz y cayó por 1-3. En los dos únicos precedentes registrados, Liverpool se impuso en ambas ocasiones, con un marcador global de 7-1 a favor de los ingleses.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Liga de Campeones, el LASK ocupa la posición 27 de la tabla, mientras que Liverpool se sitúa en el puesto 13. Ambos equipos necesitan puntos para mejorar su posición en la clasificación general del torneo continental.

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