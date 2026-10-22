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Juventus vs Rennes: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

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Cómo ver el partido de Europa League entre Juventus y Rennes, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Juventus vs Rennes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Juventus vs Rennes de Europa League se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Consulta a continuación los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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El Allianz Stadium de Turín acoge este encuentro de Europa League entre Juventus y Rennes, dos clubes que llegan a esta cita continental desde realidades muy distintas en sus respectivas ligas.

Los de Luciano Spalletti atraviesan un momento delicado. La derrota por 3-0 ante la Lazio en casa dejó al equipo en la octava posición de la Serie A, con una actuación que expuso serias carencias en el último tercio del campo. Solo dos remates entre los tres palos en todo el partido resumieron la impotencia ofensiva de un equipo que domina el balón pero no encuentra la portería rival.

El guardameta Guglielmo Vicario no ocultó su frustración tras el encuentro ante la Lazio, exigiendo más a sus compañeros. El defensa Gleison Bremer también tomó la palabra para reclamar que el vestuario asuma su responsabilidad sobre el césped, independientemente de las instrucciones del cuerpo técnico.

Rennes llega a Turín después de una semana exigente. El domingo cayeron 4-3 ante el Paris FC en un partido de Ligue 1 marcado por cuatro penaltis, aunque previamente habían encadenado victorias ante el Auxerre por 4-1 en la liga y ante el OFI Crete en la propia Europa League. El joven central Charlie Cresswell se ha consolidado como una de las piezas clave en la defensa bretona y ha manifestado públicamente que el equipo no tiene techo en esta competición europea.

En el plano continental, la distancia entre ambos clubes en la tabla de Europa League convierte este partido en una prueba de fuego para los visitantes y en una oportunidad de redención para los turineses, que necesitan sumar para mantener sus aspiraciones en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Juventus contra Rennes alineaciones probables

Manager

  • L. Spalletti

En el bando local, Luciano Spalletti prepara el partido sin que se hayan confirmado novedades definitivas sobre bajas o convocatorias. El técnico italiano deberá buscar soluciones tras una actuación colectiva que dejó mucho que desear frente a la Lazio. La información sobre el once probable se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

En el lado visitante, Franck Haise tampoco ha desvelado su alineación prevista ni el estado de su plantilla. Rennes afronta el desplazamiento a Italia sin que se hayan comunicado ausencias confirmadas, por lo que los detalles del equipo se irán concretando en las horas previas al encuentro.

Forma

JUV

JUV - Formulario

ATA
W2-0
CRE
L0-1
CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
REN

REN - Formulario

OL
L4-0
LAV
L1-0
AJA
W4-1
OFI
W2-1
PAR
L4-3
Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Juventus llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue la derrota por 3-0 en casa ante la Lazio en Serie A, una actuación que evidenció los problemas del equipo para generar peligro. En el lado positivo, los turineses se impusieron al Celta Vigo por 1-2 en Europa League y vencieron al Atalanta por 2-0 en la liga, lo que muestra que el equipo tiene capacidad para competir cuando funciona con mayor solidez.

Rennes acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en el mismo período. La caída más reciente fue el 4-3 ante el Paris FC en Ligue 1, un partido marcado por la irregularidad defensiva. Sin embargo, el equipo bretón fue capaz de golear al Auxerre por 4-1 y de sumar tres puntos en Europa League ante el OFI Crete, lo que refleja una dinámica de resultados muy volátil en las últimas semanas.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Juventus y Rennes disponibles en este momento. El historial entre ambos clubes no cuenta con registros recientes que permitan establecer una referencia clara para este partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Juventus ocupa la primera posición, lo que refleja una trayectoria continental sólida hasta la fecha. Rennes, en cambio, se encuentra en el decimotercer puesto, una situación que convierte este desplazamiento a Turín en un partido trascendental para las aspiraciones europeas del conjunto francés.

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