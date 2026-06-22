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World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Jordania vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jordania y Argelia se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Jordania y Argelia se enfrentan en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara en un partido del Grupo J del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Los Nashama llegan a California después de caer 3-1 ante Austria en su debut histórico en un Mundial. Bajo las órdenes de Jamal Sellami, Jordania aún no ha encontrado su mejor versión en el torneo, y otra derrota pondría fin prácticamente a sus esperanzas de clasificación.

Argelia carga con su propio peso. El equipo de Vladimir Petkovic fue goleado 3-0 por Argentina en su primer partido, resultado que además desencadenó una queja formal de la Federación Argelina de Fútbol ante la FIFA por las decisiones arbitrales durante ese encuentro.

A pesar del ruido extradeportivo, los Fennecs mostraron señales alentadoras antes del torneo. Una victoria sobre Bolivia y otra ante Países Bajos en partidos amistosos demostraron que Petkovic cuenta con jugadores de calidad, con Riyad Mahrez y Mohamed Amoura capaces de hacerle daño a cualquier defensa.

Por parte de Jordania, Mousa Tamari sigue siendo su principal amenaza ofensiva. El extremo es el motor creativo del equipo, y Sellami necesitará que esté en su mejor nivel si los Nashama quieren protagonizar una sorpresa.

Ambos equipos ocupan los dos últimos puestos del Grupo J y no pueden permitirse otro tropiezo. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Jordania vs Argelia en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami cuenta con toda la plantilla disponible para este partido. Jordania no tiene bajas por lesión ni por sanción confirmadas, por lo que el técnico puede alinear su once de gala. El portero Yazeed Abulaila defenderá la meta, con Yazan Abu Al-Arab, Mo Abualnadi y Noor Al-Rawabdeh formando la línea defensiva. Ehsan Haddad y Nizar Al Rashdan actuarán en el centro del campo, mientras que Mousa Tamari, Mohannad Abu Taha y Odeh Fakhouri acompañarán a Ali Iyad Olwan en el ataque según el once proyectado.

Vladimir Petkovic tampoco registra bajas por lesión ni suspensiones en el bando argelino. Luca Zidane ocupará la portería, con Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait Nouri y Rafik Belghali en la defensa. Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza y Ramiz Zerrouki formarán el centro del campo, con Riyad Mahrez, Fares Chaibi y Mohamed Amoura como referentes ofensivos en el once previsto.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Jordania llega a este partido sin conocer la victoria en sus últimos cinco encuentros, con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-1 ante Austria en el debut mundialista el 17 de junio. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Colombia y 4-1 frente a Suiza en amistosos, aunque lograron sendos empates a dos goles ante Nigeria y Costa Rica en marzo. En esos cinco partidos, Jordania marcó siete goles y encajó trece.

Argelia presenta un balance más sólido, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La única derrota llegó precisamente en el debut del Mundial, la caída por 3-0 ante Argentina el 17 de junio. Antes del torneo, los Fennecs golearon 4-0 a Bolivia y se impusieron 1-0 a Países Bajos en amistosos, además de empatar sin goles ante Uruguay. La paliza de 7-0 a Guatemala en marzo completa una racha en la que Argelia anotó doce goles y encajó tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

JOR Último partidos ALG 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Algeria 1 - 1 Jordania 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es muy escaso. El único encuentro recogido en los datos disponibles terminó en empate a uno, un amistoso disputado el 30 de mayo de 2004 con Argelia como local. El partido de este lunes en Santa Clara representa, por tanto, su primer duelo en una competición oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Jordania ocupa la tercera posición y Argelia la cuarta antes de este partido de la segunda jornada.