Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Cómo ver Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht se puede seguir en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Jagiellonia Bialystok recibe a Anderlecht en el Stadion Miejski de Bialystok en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para ambos clubes en la competición.

El equipo polaco atraviesa un período complicado. Adrian Siemieniec ha visto a su equipo sumar apenas una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con cuatro derrotas que incluyen caídas ante Legia Varsovia y Gornik Zabrze en la Ekstraklasa, además de una derrota ante el Olympiakos en Europa League.

Anderlecht llega a Bialystok con un bagaje reciente más positivo, aunque con resultados mixtos en las últimas jornadas. El equipo de Vitor Bruno acumula victorias ante Cercle Brujas y Zulte Waregem en la Primera División A de Bélgica, pero cayó ante el Dinamo Zagreb en su último compromiso europeo.

En la tabla de Europa League, Jagiellonia ocupa la posición 17 y Anderlecht la 28, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona de descenso de la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jagiellonia Bialystok estará dirigido por Adrian Siemieniec. Por el momento no hay información confirmada sobre lesiones, sanciones ni alineación probable, y los datos se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

Anderlecht, por su parte, llega a Bialystok con Vitor Bruno al frente del banquillo. Al igual que con el equipo local, no se dispone de información oficial sobre bajas o el once titular previsto, y se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Jagiellonia Bialystok llega a este partido con un registro de una victoria, cero empates y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Zaglebie Lubin en la Ekstraklasa, aunque antes de eso sumaron una victoria 3-1 ante Ararat Armenia en Europa League. En esos cinco partidos, el equipo polaco marcó ocho goles y encajó ocho.

Anderlecht presenta un balance de tres victorias, cero empates y dos derrotas en su último quinteto de partidos. El equipo belga cayó 2-1 ante Beerschot en su salida más reciente, y también perdió 1-0 ante el Dinamo Zagreb en Europa League. Sus victorias incluyen un 1-2 ante Cercle Brujas y dos triunfos por 3-0 ante Reims y Zulte Waregem. En total, Anderlecht ha marcado siete goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht en los datos disponibles. Este partido representa el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Jagiellonia Bialystok ocupa la decimoséptima posición, mientras que Anderlecht se sitúa en el puesto 28.