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Cómo ver Ivory Coast vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver Costa de Marfil vs Noruega en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Noruega se enfrentan en el Dallas Stadium de Arlington en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026, con un lugar en los últimos dieciséis en juego. El ganador se medirá a Brasil o Japón en la siguiente ronda.

Los Elefantes llegan a Texas con un impulso real. El equipo de Emerse Fae abrió el marcador en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en solo la segunda selección africana en lograrlo en un Mundial. Cerraron el Grupo E con una victoria 2-0 ante Curazao, con Nicolas Pepé marcando los dos goles para acallar a quienes habían cuestionado su lugar en la convocatoria.

Noruega ha sido uno de los equipos más vistosos del torneo. Sus tres partidos de grupo produjeron 15 goles, exactamente cinco por encuentro. Erling Haaland llega a Dallas con cuatro goles mundialistas en su cuenta, aunque el delantero del Manchester City se quedó en el banquillo en la derrota 4-1 ante Francia, una decisión de rotación que el seleccionador Ståle Solbakken tomó con la vista puesta en este partido.

Haaland ha defendido públicamente esa decisión, insistiendo en que el resultado ante Francia no habría cambiado independientemente de quién hubiera jugado. Con el equipo ahora descansado, Noruega buscará que su número nueve talismánico los lleve a la siguiente ronda.

Uno de los duelos más atractivos del partido se librará en las bandas. El extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años y jugador del RB Leipzig, que despierta el interés de varios de los grandes clubes europeos, se enfrentará a su compañero de equipo Antonio Nusa en la banda derecha noruega. Su duelo podría marcar el rumbo del partido.

Ambos equipos terminaron segundos en sus respectivos grupos, Costa de Marfil en el Grupo E y Noruega en el Grupo I, y solo los separan dos puestos en el ranking mundial. A continuación, toda la información sobre cómo ver Costa de Marfil vs Noruega en directo, incluyendo los canales de televisión, las opciones de live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, tiene previsto alinear a Yahia Fofana bajo palos, con una defensa de cuatro formada por Guela Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou y Ghislain Konan. Ibrahim Sangaré y Franck Kessié actuarán como pivotes en el centro del campo junto a Christ Inao Oulai, mientras que Amad Diallo y Nicolas Pepé darán amplitud al ataque con Yan Diomande como referencia ofensiva. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción para los Elefantes de cara a este encuentro.

Por parte de Noruega, Ståle Solbakken tiene previsto recuperar a sus mejores hombres tras la amplia rotación ante Francia. Orjan Nyland ocupará la portería, con Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe en defensa. Patrick Berg y Sander Berge formarán el doble pivote junto a Martin Odegaard, con Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth en el tridente atacante. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando escandinavo, aunque se añadirán actualizaciones si las hubiera antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Curazao en la fase de grupos del Mundial, con Pepé como autor de ambos tantos. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Alemania y vencieron 1-0 a Ecuador en su debut en el torneo. Los amistosos previos al campeonato depararon una victoria 2-1 sobre Francia y un 1-0 ante Escocia. Los Elefantes han mostrado una determinación atacante constante a lo largo de todo el torneo.

Noruega acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 4-1 ante Francia, partido en el que Solbakken dejó en el banquillo a Haaland, Odegaard y Nusa. Antes de eso, los escandinavos vencieron 3-2 a Senegal y 4-1 a Irak en sus anteriores citas mundialistas. Un empate 1-1 ante Marruecos y un 3-1 frente a Suecia en amistosos completan la serie de cinco partidos. Noruega anotó 12 goles en esos cinco encuentros y encajó nueve, con una producción ofensiva entre las más altas de los equipos que siguen en competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Noruega en el conjunto de datos disponible. Este partido podría representar el primer encuentro competitivo entre ambas selecciones en la fase final de un Mundial.

Clasificación

Costa de Marfil terminó segunda en el Grupo E, mientras que Noruega hizo lo propio en el Grupo I, lo que ha propiciado este cruce de octavos de final en Dallas.