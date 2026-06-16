Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Iraq vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Iraq vs Noruega en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Iraq y Noruega abren su participación en el Grupo I del Mundial 2026 este martes 16 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Dos selecciones con perfiles muy distintos, pero con el mismo objetivo: arrancar el torneo con los tres puntos.

Para Iraq, este partido representa un regreso histórico al máximo escenario del fútbol mundial. Los Leones de Mesopotamia no disputaban un Mundial desde México 1986, y llegan a este torneo tras superar la clasificación asiática con una combinación de talento joven en Europa y experiencia local.

Dirigidos por Graham Arnold, los iraquíes mostraron solidez en los amistosos de preparación, aunque no sin altibajos. Un empate ante España y una victoria sobre Andorra convivieron con una derrota ante Venezuela en el último ensayo previo al torneo.

Noruega, por su parte, llega con la expectativa de toda Escandinavia sobre sus hombros. La selección de Staale Solbakken regresa a un Mundial después de más de 25 años de ausencia, y lo hace con uno de los delanteros más temidos del planeta en sus filas.

Los noruegos vienen de un amistoso con empate ante Marruecos y una contundente victoria por 3-1 sobre Suecia, lo que sugiere un equipo que llega con confianza y automatismos bien asentados.

Ambos equipos se encuentran en el Grupo I junto a Francia y Senegal, lo que convierte este primer partido en un duelo de enorme peso para las aspiraciones clasificatorias de cada uno.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Iraq vs Noruega en directo, el canal de TV y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Iraq llega al partido con Graham Arnold al frente del banquillo. Por el momento, no se han confirmado lesiones ni suspensiones en el equipo iraquí, y tampoco se ha dado a conocer un once probable oficial. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Noruega, dirigida por Staale Solbakken, tampoco ha registrado bajas confirmadas ni sanciones antes de este encuentro. El once titular previsto no ha sido revelado oficialmente. La información del equipo se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Iraq llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Venezuela el 10 de junio, mientras que antes habían igualado 1-1 con España. En total, los iraquíes marcaron cinco goles y encajaron cinco en ese tramo.

Noruega presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 1-1 ante Marruecos el 7 de junio. Su resultado más destacado fue la victoria por 3-1 sobre Suecia, aunque también cayeron 2-1 ante Holanda. Los noruegos anotaron seis goles y recibieron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Iraq y Noruega en el historial registrado. Este partido en Foxborough será, según la información disponible, el primer cruce entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Iraq ocupa la segunda posición y Noruega la tercera antes de que dé comienzo la fase de grupos.