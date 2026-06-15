Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Irán vs Nueva Zelanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Irán y Nueva Zelanda abren su participación en la Copa del Mundo 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un duelo del Grupo G que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

El seleccionador iraní Amir Ghalenoei llega a este torneo con un plantel experimentado y un objetivo claro: superar por primera vez la fase de grupos en un Mundial. Mehdi Taremi encabeza un ataque con base en Europa que ha mostrado solidez en la preparación, con tres victorias en los últimos cinco compromisos amistosos.

Del otro lado, Darren Bazeley ha construido una Nueva Zelanda técnicamente más ambiciosa que en torneos anteriores. Los All Whites regresan al escenario mundial por primera vez desde 2010, con Chris Wood como referente ofensivo y una propuesta de juego basada en la posesión.

El Grupo G también incluye a Bélgica y Egipto, lo que convierte este partido inaugural en un punto de inflexión para ambas selecciones. Perder aquí complica seriamente cualquier aspiración de avanzar a la siguiente ronda.

El contexto extradeportivo también ha generado ruido: la retirada de entradas asignadas a aficionados iraníes por parte de las autoridades estadounidenses añadió tensión diplomática en los días previos al torneo, aunque el partido se disputará con normalidad.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el horario de inicio y los canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico iraní Amir Ghalenoei tiene previsto alinear a Alireza Beiranvand en portería, con una defensa formada por Aria Yousefi, Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh y Ali Nemati. El mediocampo contará con Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi y Saeid Ezatolahi, mientras que Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Ghayedi apoyarán a Mehdi Taremi en ataque. No se han reportado bajas por lesión ni sanción en el equipo iraní.

Por parte de Nueva Zelanda, Darren Bazeley contempla un once con Max Crocombe bajo palos y una línea defensiva compuesta por Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace. En el centro del campo figuran Marko Stamenic, Matthew Garbett y Sarpreet Singh, con Elijah Just y Joe Bell completando el bloque antes de Chris Wood como delantero centro. Los All Whites tampoco registran lesiones ni suspensiones confirmadas de cara a este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Irán llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Mali el 4 de junio, y en esa misma racha golearon 5-0 a Costa Rica y vencieron 3-1 a Gambia. Las únicas derrotas llegaron ante Nigeria (1-2) y en un empate sin goles ante Uzbekistán en noviembre de 2025, registrado como derrota. En total, el conjunto iraní anotó 10 goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

Nueva Zelanda presenta un panorama más irregular: una sola victoria en los últimos cinco partidos, precisamente un contundente 4-1 ante Chile en marzo de 2026. Desde entonces, los resultados han sido negativos. Cayeron 1-0 ante Inglaterra el 6 de junio, sufrieron una goleada 4-0 ante Haití tres días antes, y también perdieron ante Finlandia (0-2) y Ecuador (0-2). Los All Whites han encajado nueve goles en sus últimos cuatro encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Irán y Nueva Zelanda. Los datos históricos entre ambas selecciones no están disponibles en este momento y se actualizarán cuando la información esté confirmada.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo 2026, Irán ocupa la tercera posición y Nueva Zelanda la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.