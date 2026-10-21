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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Milán y Shakhtar Donetsk se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza de Milán en un partido de la fase de grupos de la Champions League que el equipo de Cristian Chivu no puede permitirse perder.

Los nerazzurri llegan a este encuentro bajo presión después de caer 3-4 ante el Club Brujas en su última salida europea, un resultado que ha dejado al Inter en una posición comprometida en la tabla. Sin embargo, el equipo respondió con carácter en la Serie A, remontando para vencer al Bologna 3-1 el fin de semana con una actuación de segunda parte que evidenció la profundidad de la plantilla.

Chivu ha sido claro en sus mensajes previos al partido: pide a sus jugadores que se concentren únicamente en conseguir los tres puntos y ha asumido públicamente toda la responsabilidad por los resultados del equipo. Alessandro Bastoni también ha alzado la voz en el vestuario, exigiendo a sus compañeros que dejen atrás la complacencia y afronten la realidad de su situación en Europa.

El Shakhtar llega a Milán en un momento de forma excelente. El equipo de Arda Turan ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una victoria 3-1 ante el AEK Atenas en Champions League, y no viaja a Italia con intención de ceder terreno.

Inter también afronta este duelo con varias bajas importantes, entre ellas la de su capitán Lautaro Martínez. Nicolo Barella, quien portó el brazalete ante el Bologna, ha dejado claro que el delantero argentino sigue siendo el líder natural del grupo aunque no esté disponible sobre el campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu no podrá contar con Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones ni con el capitán Lautaro Martínez por lesión. El once proyectado del Inter es el siguiente: Josep Martinez; Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan tiene la baja de Marlon Santos por lesión. El once previsto es: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique; Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko; Pedrinho y Kaua Elias.

Forma

El Inter llega a este partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con 11 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 ante el Bologna en la Serie A, que siguió a la derrota 3-4 frente al Club Brujas en Champions League. Antes de ese tropiezo europeo, los nerazzurri golearon 3-0 al Parma en liga.

El Shakhtar presenta una racha inmaculada: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y solo 2 encajados. Su partido más reciente fue un triunfo 2-1 ante el FC Kolos Kovalivka en la Premier League ucraniana, tres días después de derrotar 3-1 al AEK Atenas en Champions League. El equipo de Turan ha mantenido la portería a cero en dos de esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando el Inter venció 2-0 al Shakhtar en casa en la fase de grupos de la Champions League. En los últimos cinco duelos registrados entre estos clubes, el Inter acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota, con el resultado más abultado siendo una goleada 5-0 del Inter en la Europa League de agosto de 2020. Tres de los cinco encuentros anteriores terminaron en tablas.

Clasificación

En la tabla actual de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la decimocuarta posición, mientras que el Inter Milán se sitúa en el puesto 31, lo que convierte este partido en un encuentro de suma importancia para las aspiraciones europeas del conjunto italiano.