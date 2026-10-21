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Inter Milán vs Shakhtar Donetsk: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Inter Milán
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Inter Milán y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Milán y Shakhtar Donetsk se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza de Milán en un partido de la fase de grupos de la Champions League que el equipo de Cristian Chivu no puede permitirse perder.

Los nerazzurri llegan a este encuentro bajo presión después de caer 3-4 ante el Club Brujas en su última salida europea, un resultado que ha dejado al Inter en una posición comprometida en la tabla. Sin embargo, el equipo respondió con carácter en la Serie A, remontando para vencer al Bologna 3-1 el fin de semana con una actuación de segunda parte que evidenció la profundidad de la plantilla.

Chivu ha sido claro en sus mensajes previos al partido: pide a sus jugadores que se concentren únicamente en conseguir los tres puntos y ha asumido públicamente toda la responsabilidad por los resultados del equipo. Alessandro Bastoni también ha alzado la voz en el vestuario, exigiendo a sus compañeros que dejen atrás la complacencia y afronten la realidad de su situación en Europa.

El Shakhtar llega a Milán en un momento de forma excelente. El equipo de Arda Turan ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una victoria 3-1 ante el AEK Atenas en Champions League, y no viaja a Italia con intención de ceder terreno.

Inter también afronta este duelo con varias bajas importantes, entre ellas la de su capitán Lautaro Martínez. Nicolo Barella, quien portó el brazalete ante el Bologna, ha dejado claro que el delantero argentino sigue siendo el líder natural del grupo aunque no esté disponible sobre el campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu no podrá contar con Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones ni con el capitán Lautaro Martínez por lesión. El once proyectado del Inter es el siguiente: Josep Martinez; Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram.

Por parte del Shakhtar Donetsk, Arda Turan tiene la baja de Marlon Santos por lesión. El once previsto es: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique; Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko; Pedrinho y Kaua Elias.

Forma

INT

INT - Formulario

ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SHK

SHK - Formulario

CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
AEK
W3-1
KOL
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Inter llega a este partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con 11 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 ante el Bologna en la Serie A, que siguió a la derrota 3-4 frente al Club Brujas en Champions League. Antes de ese tropiezo europeo, los nerazzurri golearon 3-0 al Parma en liga.

El Shakhtar presenta una racha inmaculada: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y solo 2 encajados. Su partido más reciente fue un triunfo 2-1 ante el FC Kolos Kovalivka en la Premier League ucraniana, tres días después de derrotar 3-1 al AEK Atenas en Champions League. El equipo de Turan ha mantenido la portería a cero en dos de esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
7Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando el Inter venció 2-0 al Shakhtar en casa en la fase de grupos de la Champions League. En los últimos cinco duelos registrados entre estos clubes, el Inter acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota, con el resultado más abultado siendo una goleada 5-0 del Inter en la Europa League de agosto de 2020. Tres de los cinco encuentros anteriores terminaron en tablas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla actual de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la decimocuarta posición, mientras que el Inter Milán se sitúa en el puesto 31, lo que convierte este partido en un encuentro de suma importancia para las aspiraciones europeas del conjunto italiano.

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