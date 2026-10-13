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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Brujas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming en vivo para ver el Inter Milán vs Brujas se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Inter Milán recibe al Club Brujas en el Giuseppe Meazza de Milán en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Cristian Chivu busca su primera victoria europea de la temporada ante un rival que llega con confianza desde la liga belga.

El Inter afronta este partido con el viento a favor en el plano doméstico. La semana pasada goleó 3-0 al Parma con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu de penalti y Marcus Thuram, controlando el 59% de la posesión y generando 2,36 xG en un partido que quedó sentenciado antes del descanso.

En Europa, el panorama es distinto. La derrota 2-1 ante el Real Madrid en la primera jornada dejó al Inter en la parte baja de la clasificación, y Chivu ha sido claro al respecto: no existe ninguna fórmula ni dinero que pueda comprar la gloria europea. Sus jugadores deberán convertir sus sueños en responsabilidad.

El Brujas llega a Milán con buen ritmo. Ivan Leko ha visto a su equipo ganar tres de sus últimos cuatro partidos en la Primera División A de Bélgica, incluida una victoria por 4-1 ante el RAAL La Louviere. Su único tropiezo reciente fue una derrota 3-2 ante el Aston Villa en la primera jornada europea.

El partido tiene un protagonista especial en la figura de Yann Sommer. El portero suizo, que defendió la portería del Inter y construyó su reputación en San Siro, regresa ahora con la camiseta del Brujas. Su compatriota y defensor del Inter, Manuel Akanji, ha dejado claro que la amistad no tendrá cabida durante los noventa minutos.

Benjamin Pavard alcanzó su partidol-e número 50 en Serie A en la victoria ante el Parma y ha calificado al Inter como el mejor club de Italia. La solidez defensiva que ha mostrado el equipo de Chivu será puesta a prueba por un Brujas que, pese a ser el visitante, no renuncia a nada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu tiene previsto alinear un once de garantías para el partido europeo. El XI proyectado del Inter es el siguiente: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Curtis Jones y John Stones figuran en la lista de bajas del equipo local.

Por parte del Brujas, Ivan Leko espera contar con Yann Sommer bajo palos, respaldado por una defensa formada por Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele y Han-Beom Lee. Hugo Vetlesen, Freddie Potts y Hans Vanaken formarían el centro del campo, con Jan Virgili, Carlos Forbs y Nicolo Tresoldi en ataque. Joel Ordóñez es la única baja confirmada para el conjunto belga.

Forma

El Inter llega a este partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El resultado más reciente fue la goleada 3-0 ante el Parma en Serie A, y antes de eso firmaron un contundente 5-3 ante el Udinese en la liga. La única derrota en ese tramo llegó en la Champions League ante el Real Madrid, por 2-1. En total, los nerazzurri han anotado 13 goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

El Brujas presenta un registro aún más sólido: cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco compromisos. Su último partido fue una victoria por 4-1 ante el RAAL La Louviere fuera de casa, y también han superado al Genk por 3-0 y al Royal Antwerp por 3-1 en ese período. El único tropiezo fue la derrota 3-2 ante el Aston Villa en Europa. El conjunto belga ha marcado nueve goles y ha encajado seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para este fixture. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Inter Milán ocupa la posición 25 y el Club Brujas la 22. Ambos equipos buscan puntos en San Siro para escalar posiciones y mejorar sus perspectivas de clasificación.