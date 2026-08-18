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Copa Libertadores - 1/8 18 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Independiente Rivadavia vs Fluminense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Independiente Rivadavia recibe a Fluminense en un partido decisivo del Grupo C de la Copa Libertadores, con el liderato del grupo en juego y ambos equipos necesitando puntos para definir su posición antes del cierre de la fase de grupos.

El equipo de Alfredo Berti llega a este partido desde una posición de fuerza relativa. Rivadavia encabeza el Grupo C y ha demostrado solidez defensiva en los encuentros más recientes, aunque su última salida en la Liga Profesional terminó en una derrota 2-0 ante Belgrano el 15 de agosto.

Fluminense, por su parte, atraviesa un período de resultados irregulares. El conjunto dirigido por Luis Francisco Zubeldia acumula una racha sin victorias que ya preocupa en el Maracaná, aunque el triunfo 3-2 ante Palmeiras en la Serie A el mismo 15 de agosto inyectó algo de confianza al grupo antes de este viaje a Argentina.

El historial reciente entre estos clubes en esta edición de la Copa Libertadores ha sido parejo. Rivadavia ganó el primer encuentro del grupo 2-1 como visitante en abril, el partido de vuelta terminó 1-1 en mayo, y el más reciente duelo entre ambos, disputado el 11 de agosto, acabó sin goles. Tres partidos, tres resultados distintos.

Para Fluminense, un tropiezo aquí complicaría seriamente sus aspiraciones continentales. Para Rivadavia, una victoria consolidaría el liderato y acercaría al club mendocino a una clasificación histórica.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Alfredo Berti no cuenta con información confirmada de lesiones ni suspensiones para este partido. Tampoco se ha publicado un once probable para Independiente Rivadavia, y las novedades del equipo se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Luis Francisco Zubeldia tampoco tiene bajas confirmadas ni sanciones registradas. Fluminense no ha publicado su alineación prevista, y cualquier actualización sobre el estado del plantel se añadirá antes del partido.

Forma

Independiente Rivadavia acumula dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Belgrano en la Liga Profesional el 15 de agosto. Antes de eso, el equipo empató 0-0 con Fluminense en la Copa Libertadores el 11 de agosto y venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto el 8 de agosto. Sus dos derrotas en este tramo llegaron ante Belgrano y ante Sarmiento, que los superó 2-1 el 3 de agosto.

Fluminense llega con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 3-2 ante Palmeiras en la Serie A el 15 de agosto, resultado que cortó una mala racha. Antes de eso, el equipo igualó 1-1 con Botafogo y empató 0-0 con Rivadavia en Libertadores. La derrota 3-1 ante Vasco da Gama en la Copa el 6 de agosto fue el resultado más negativo de ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 11 de agosto de 2026 en la Copa Libertadores, con Fluminense como local, y terminó 0-0. Antes de eso, el partido del 7 de mayo de 2026 también en la Copa Libertadores acabó 1-1 con Independiente Rivadavia como anfitrión. El primer duelo del grupo, el 16 de abril de 2026, lo ganó Rivadavia 2-1 visitando el estadio de Fluminense. En los tres encuentros disputados entre ambos equipos, Independiente Rivadavia acumula una victoria y dos empates, sin que Fluminense haya ganado ninguno.

Clasificación

Grupo C Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Independiente Rivadavia INR 6 5 1 0 15 6 +9 16 W W D W W 2 Fluminense FLU 6 2 2 2 7 7 0 8 W W D L L 3 Bolívar BOL 6 1 2 3 6 8 -2 5 L L D W D 4 Deportivo La Guaira DLG 6 0 3 3 6 13 -7 3 L L D L D Clasificación para cuartos de final Clasificación a la Etapa Final de la Copa Sudamericana

En el Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia ocupa la primera posición y Fluminense la segunda.