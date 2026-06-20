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Cómo ver Holanda vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de streaming en vivo para ver Holanda vs Suecia se detallan a continuación. El partido puede seguirse a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, TyC Sports Play y TyC Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston en un duelo del Grupo F del Mundial de la FIFA 2026 con consecuencias directas sobre la clasificación.

Los neerlandeses llegan con la necesidad de sumar tres puntos tras el empate 2-2 ante Japón en su debut. Ronald Koeman vio cómo su equipo se adelantó pero cedió puntos en los últimos minutos en Dallas, un resultado que los deja terceros en el grupo.

Suecia, en cambio, arrancó el torneo con una goleada contundente. Graham Potter dirigió a los suyos hacia un 5-1 ante Túnez que los coloca como líderes del Grupo F y como uno de los equipos más en forma del torneo en sus primeros compases.

Cody Gakpo y Tijjani Reijnders son los encargados de dinamizar el juego neerlandés, y Koeman exigirá una respuesta clara tras la decepción del debut. Memphis Depay, que salió desde el banquillo ante Japón, también presiona para entrar en el once inicial.

Por el lado sueco, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga y Benjamin Nygren forman una línea de ataque con velocidad y profundidad. Potter querrá que su equipo consolide el liderato del grupo con otro resultado positivo en Texas.

Un triunfo de cualquiera de los dos equipos los pondría en posición de ventaja de cara a la última jornada de la fase de grupos. Un empate, en cambio, mantendría el Grupo F abierto hasta el final.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el streaming en vivo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Holanda afronta este partido con algunas bajas sensibles. El centrocampista Quinten Timber fue descartado para el encuentro tras sufrir una leve conmoción cerebral en un choque durante el entrenamiento. A eso se suman las ausencias previas al torneo de Xavi Simons, baja por rotura de ligamentos, y Matthijs de Ligt, que no viajó por una intervención quirúrgica en la espalda. Koeman mantiene, no obstante, un bloque de calidad: Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, ambos anotadores ante Japón, están disponibles. El once proyectado de Holanda es: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Van Hecke; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Gakpo, Malen.

Suecia llega en condiciones óptimas. Graham Potter no tiene bajas ni sancionados y cuenta con los 26 jugadores convocados disponibles. Gyökeres e Isak salieron ilesos del debut ante Túnez y repetirán en el ataque. El portero Kristoffer Nordfeldt mantiene su puesto bajo los palos. El once proyectado de Suecia es: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelöf, Hien; Ayari, Bernhardsson, Karlström, Gudmundsson; Nygren, Gyökeres, Elanga.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 26 Q. Timber Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, dos empates y una derrota. El resultado más reciente fue el empate 2-2 con Japón en el debut mundialista el 14 de junio, precedido por una victoria 2-1 sobre Uzbekistán en un amistoso. Los neerlandeses también cayeron 0-1 ante Argelia en junio, aunque antes habían ganado 2-1 a Noruega en marzo. En total, el equipo de Koeman ha marcado siete goles y encajado seis en ese período.

Suecia presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La goleada 5-1 ante Túnez el 15 de junio es el resultado más llamativo de esa racha. Antes, los suecos empataron 2-2 con Grecia y perdieron 3-1 ante Noruega en amistosos, pero ganaron sus dos compromisos de clasificación mundialista ante Polonia (3-2) y Ucrania (1-3 como visitante). El equipo de Potter ha marcado 14 goles y encajado nueve en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2017, con victoria neerlandesa por 2-0 en un partido de clasificación para el Mundial. En los cinco encuentros registrados, Holanda acumula tres victorias por una de Suecia, con un empate. El resultado más amplio a favor de los neerlandeses en ese período fue el 4-1 en la clasificación para la Eurocopa de octubre de 2010.

Clasificación

En la tabla del Grupo F del Mundial, Suecia ocupa el primer puesto mientras que Holanda se sitúa en la tercera posición antes de este encuentro.