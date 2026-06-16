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Francia vs Senegal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Francia vs Senegal
Francia
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World Cup

Cómo ver el partido de World Cup entre Francia y Senegal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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World Cup - Copa del Mundo - Grupo I
New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Francia contra Senegal alineaciones probables

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formación
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Senegal
SEN
4-3-3
16M. Maignan17W. Saliba5J. Kounde4D. Upamecano19T. Hernandez20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23M. Diaw19M. Niakhate2M. Sarr25M. Diouf15K. Diatta17P. Sarr21H. Diarra8L. Camara10S. Mane11N. Jackson18I. Sarr
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
Francia

Once inicial

Senegal

Manager

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

FRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

SEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

FRA

Último partidos

SEN

0

Victorias

0

Empates

1

Victoria

0

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
0/1

Clasificación

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