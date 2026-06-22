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Cómo ver Francia vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Francia vs Irak se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ y Flow Sports. Consulta las opciones disponibles según tu región en la tabla de emisoras.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, en el segundo partido del Grupo I del Mundial 2026. Los Bleus llegan como uno de los grandes favoritos del torneo, con la misión de consolidar su liderato en el grupo.

Después de un arranque sólido ante Senegal, Didier Deschamps prepara cambios en su once. Bradley Barcola apunta a su primera titularidad en un Mundial, con la presión de responder tras la irregularidad mostrada por otros atacantes en el debut. Michael Olise, que ya ha captado la atención del vestuario con sus actuaciones, también está en el equipo.

Kylian Mbappé llega a este partido sin haber marcado nunca ante Irak ni Noruega, aunque sus dos goles ante Senegal elevaron su cuenta en Mundiales a 14 tantos. El capitán francés busca seguir agrandando su leyenda en el torneo.

William Saliba, pilar defensivo del equipo, ha dejado atrás la derrota del Arsenal en la final de la Champions League y se muestra centrado en el objetivo con la selección. Su solidez atrás es uno de los pilares sobre los que Deschamps construye su plan.

Irak, por su parte, llega tras caer 4-1 ante Noruega en su estreno mundialista. El conjunto dirigido por Graham Arnold necesita sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación, y en Philadelphia buscará dar la sorpresa ante una de las selecciones más poderosas del mundo.

Los Leones de Mesopotamia disputan su segunda participación en la historia de los Mundiales y saben que el margen de error es mínimo. Aun así, mostraron carácter ante los noruegos y llegan con la determinación de competir.

A continuación, te contamos en qué canales de televisión y plataformas de streaming puedes seguir este partido del Mundial 2026 en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps cuenta con un once sin bajas confirmadas por lesión ni sanción para este partido. El técnico francés apunta a alinear a Mike Maignan bajo palos, con Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa. En el centro del campo, Adrien Rabiot y Manu Kone acompañarían a Michael Olise, mientras que Ousmane Dembele, Bradley Barcola y Kylian Mbappé formarían el tridente ofensivo.

Graham Arnold tampoco tiene ausencias reportadas en el bando iraquí. El técnico australiano alineará a Ahmed Basil Fadhil en portería, con una defensa formada por Akam Hashem, Zaid Tahseen, Merchas Doski y Hussein Ali. Zidane Iqbal e Ibrahim Bayesh ocuparían el mediocampo junto a Ali Jasim, con Amir Al-Ammari, Ali Al Hamadi y Ayman Hussein en ataque. Se esperan confirmaciones de alineaciones definitivas más cerca del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Bleus ganaron 3-1 ante Senegal en su debut mundialista el pasado 16 de junio, y antes del torneo se impusieron también 3-1 a Irlanda del Norte. Su única derrota en este tramo llegó ante Costa de Marfil (1-2) en un amistoso de junio. En total, Francia ha marcado diez goles y encajado siete en estos cinco partidos.

Irak, en cambio, arrastra tres derrotas en sus últimas cinco citas. Tras caer 4-1 ante Noruega en el arranque del Mundial, los iraquíes también perdieron 2-0 ante Venezuela en un amistoso previo al torneo. Sus dos victorias recientes llegaron ante Andorra (1-0) y Bolivia (2-1) en la fase de clasificación. El empate 1-1 ante España en junio es, por ahora, su mejor resultado del año.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Francia e Irak no están disponibles en el registro de los últimos cinco partidos entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Francia ocupa la segunda posición, mientras que Irak se encuentra en el cuarto y último puesto.