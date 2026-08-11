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Copa Libertadores - 1/8 11 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Fluminense vs Independiente Rivadavia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en directo para ver Fluminense vs Independiente Rivadavia están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentan en la Copa Libertadores en un duelo que tiene implicaciones directas en el Grupo C del torneo continental.

El conjunto brasileño llega a este partido en un momento complicado. El equipo de Luis Francisco Zubeldia no ha conseguido ganar en ninguno de sus últimos cinco compromisos, acumulando cuatro empates y una derrota, con una producción ofensiva muy limitada en ese tramo.

Independiente Rivadavia, en cambio, llega con mayor ritmo competitivo desde la Liga Profesional argentina. El equipo dirigido por Alfredo Berti ha ganado dos de sus últimos tres partidos y muestra una dinámica más positiva de cara a este cruce.

La historia reciente entre ambos equipos es corta pero intensa. Los dos encuentros previos en esta misma edición de la Copa Libertadores terminaron con victorias para el conjunto argentino, lo que añade presión sobre Fluminense en su condición de local.

En la tabla del Grupo C, Independiente Rivadavia lidera la posición, mientras que Fluminense ocupa el segundo lugar, lo que convierte este partido en un duelo directo por el liderato.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Fluminense está dirigido por Luis Francisco Zubeldia, aunque por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el equipo local. No se ha publicado un once probable y las novedades se actualizarán cuando estén disponibles.

Por parte de Independiente Rivadavia, el técnico Alfredo Berti tampoco cuenta con bajas ni suspensiones confirmadas en este momento. No existe alineación probable publicada, y la información del equipo se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Fluminense llega a este partido con un registro de cero victorias, cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante Botafogo en la Serie A el 9 de agosto. Antes de eso, cayeron 3-1 ante Vasco da Gama en Copa y empataron 0-0 en el partido de ida de esa misma eliminatoria. En los cinco partidos acumularon tres goles a favor y cinco en contra.

Independiente Rivadavia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto en la Liga Profesional el 8 de agosto. También vencieron 2-1 al Huracán y ganaron 1-0 al Tigre en Copa. En total, el conjunto mendocino marcó seis goles y recibió tres en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de mayo de 2026 en la Copa Libertadores, con Independiente Rivadavia como local y un resultado de 1-1. Antes de ese empate, el 16 de abril de 2026, Fluminense recibió al conjunto argentino y cayó 1-2 en casa. En los dos únicos antecedentes registrados entre estos clubes, Independiente Rivadavia acumula una victoria y un empate, con tres goles a favor y dos en contra.

Clasificación

Grupo C Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Independiente Rivadavia INR 6 5 1 0 15 6 +9 16 W W D W W 2 Fluminense FLU 6 2 2 2 7 7 0 8 W W D L L 3 Bolívar BOL 6 1 2 3 6 8 -2 5 L L D W D 4 Deportivo La Guaira DLG 6 0 3 3 6 13 -7 3 L L D L D Clasificación para cuartos de final Clasificación a la Etapa Final de la Copa Sudamericana

En el Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia ocupa la primera posición, mientras que Fluminense es segundo.