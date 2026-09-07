Fluminense recibe a Club Atlético Platense en un duelo de Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la clasificación del grupo. El equipo de Marcao juega en casa y llega con confianza tras una racha positiva en las últimas semanas. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Copa Libertadores - Cuartos de final 8 sept 2026 - 18:00

Cómo sintonizar el Fluminense vs Club Atlético Platense

El partido entre Fluminense y Club Atlético Platense se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium, Telefe Argentina, mitelefe y Fox Sports Argentina.

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Acerca del encuentro

Fluminense ocupa la segunda posición en el Grupo C y ha combinado sus compromisos en el torneo sudamericano con una sólida campaña en el Brasileirao. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos hablan de un equipo que ha encontrado regularidad en un calendario exigente.

Platense, dirigido por Martín Palermo, también figura segundo en su grupo, el Grupo E. Los argentinos llegan tras un empate ante Deportivo Riestra en la Liga Profesional y con resultados mixtos en las últimas semanas.

El conjunto de Palermo ha combinado triunfos importantes, como la victoria ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores, con tropiezos domésticos que complican su imagen de cara al partido. La irregularidad será el principal obstáculo para Platense esta noche.

Para Fluminense, ganar en casa consolidaría su posición en el grupo y mantendría la presión sobre los rivales. Para Platense, un resultado positivo en Brasil sería un golpe de autoridad en su campaña continental.

Noticias del equipo y escuadras

Fluminense está dirigido por Marcao para este partido. Por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y no se ha dado a conocer un once probable. Se añadirán novedades antes del inicio del partido.

Club Atlético Platense tiene a Martín Palermo al frente del equipo. Tampoco hay datos disponibles sobre bajas o sanciones en el conjunto visitante, y no se ha publicado ningún once proyectado. Habrá que esperar a las horas previas al partido para conocer las novedades.

Forma

Fluminense llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante Vasco da Gama en el Brasileirao el 6 de septiembre, y antes de eso empató 3-3 con Atlético Paranaense. Entre los resultados destacados figura también el triunfo 3-2 sobre Palmeiras el 15 de agosto. El equipo de Marcao ha marcado ocho goles y encajado seis en ese período, con una Copa Libertadores incluida entre sus compromisos.

Platense suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante Deportivo Riestra en la Liga Profesional el 4 de septiembre, tras caer 1-0 ante Defensa y Justicia. El equipo de Palermo ha marcado cuatro goles y encajado cuatro en ese tramo, con una victoria ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores como referencia positiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Fluminense y Club Atlético Platense disponibles en este momento.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Fluminense ocupa la segunda posición en el Grupo C, mientras que Club Atlético Platense figura también segundo en el Grupo E.