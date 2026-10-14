Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 de Kuip

Cómo ver Feyenoord vs Como en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Feyenoord vs Como se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes el enlace para acceder a la transmisión en vivo del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El De Kuip de Róterdam acoge este partido de la Liga de Campeones entre Feyenoord y Como, dos equipos que llegan con necesidades muy distintas pero con el mismo objetivo: sumar tres puntos en Europa.

Feyenoord atraviesa un momento de confianza renovada en el plano doméstico. El conjunto de Giovanni van Bronckhorst llega tras golear al AZ Alkmaar por 2-0 en la Eredivisie, consolidando una racha de cuatro victorias en sus últimas cinco jornadas ligueras. El ambiente en De Kuip es notablemente más positivo que la temporada pasada, y el capitán Luciano Valente ha reconocido públicamente que esa energía colectiva se traslada al rendimiento físico dentro del campo.

Sin embargo, la realidad europea del cuadro holandés es más dura. La derrota por 5-1 ante el Barcelona dejó a Feyenoord sin puntos en la fase de grupos, lo que convierte este partido en una cita de enorme trascendencia para sus aspiraciones continentales. Valente ha insistido en que el equipo no siente presión adicional por esa situación, aunque la urgencia de los números habla por sí sola.

Como, por su parte, llega como uno de los equipos más en forma del certamen. El conjunto de Cesc Fàbregas acumula tres victorias en sus últimas cinco jornadas entre todas las competiciones, incluyendo un notable 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League. El empate sin goles del pasado fin de semana ante la Roma, con diez jugadores rivales sobre el campo, dejó un sabor agridulce, aunque demostró la solidez defensiva del equipo italiano.

Jóvenes talentos como Nico Paz han florecido bajo la dirección de Fàbregas, quien ha construido en el norte de Italia un proyecto que mezcla disciplina táctica con fútbol de ataque. Valente, capitán del Feyenoord, describió al Como como un equipo muy organizado, disciplinado y compacto, con jugadores excepcionales en sus filas.

En la tabla de la Liga de Campeones, Como ocupa una posición privilegiada que refleja su buen arranque en la competición, mientras que Feyenoord necesita comenzar a puntuar para no quedar descolgado en la fase de grupos. El partido promete ser un duelo táctico entre la urgencia local y la confianza visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En el Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst no podrá contar con Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal ni Shaqueel van Persie, todos en la lista de bajas por lesión. El once probable holandés apunta a Tjark Ernst bajo palos, con Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol y Givairo Read en defensa, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte y Nacho Ferri en el centro del campo, y Luciano Valente junto a Anis Hadj Moussa en ataque.

En el bando visitante, Cesc Fàbregas tendrá la baja confirmada de Moise Kean, cuya lesión ha generado controversia pública entre el cuerpo médico de la selección italiana y el club lombardo. El once proyectado del Como sitúa a Jean Butez en portería, con Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah y Yan Couto en la línea defensiva, Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz y Lucas Da Cunha en el mediocampo, y Luis Milla junto a Anastasios Douvikas como referentes ofensivos.

Forma

Feyenoord llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo holandés ha sido devastador en la Eredivisie, con resultados como el 7-0 ante el Zwolle y el 5-0 frente al FC Utrecht, sumando un total de 15 goles a favor en esas cinco jornadas. La única mancha en ese período es la abultada derrota por 5-1 ante el Barcelona en la Liga de Campeones. En total, el conjunto de Van Bronckhorst ha encajado seis goles en ese tramo.

Como presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. El triunfo más destacado fue el 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League, mientras que la derrota llegó ante el Frosinone por 2-0 en la Serie A. El empate más reciente, el 0-0 ante la Roma del pasado 11 de octubre, se produjo con el rival reducido a diez hombres desde el minuto 53, lo que refleja tanto la solidez defensiva del equipo como la dificultad para cerrar partidos ante rivales replegados. En total, el Como ha marcado siete goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Feyenoord y Como en los últimos cinco partidos entre ambos equipos. Se actualizará esta sección con más información conforme esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Como ocupa la sexta posición, lo que lo sitúa en zona de clasificación directa para las rondas siguientes y refleja un arranque sólido en la competición. Feyenoord, en cambio, figura en el puesto 34, una posición que lo deja fuera de los puestos de clasificación y que convierte este partido en una necesidad prácticamente obligatoria si el equipo holandés quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en Europa.