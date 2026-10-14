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Feyenoord vs Como: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Feyenoord vs Como
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Feyenoord y Como, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Feyenoord vs Como en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Feyenoord vs Como se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes el enlace para acceder a la transmisión en vivo del partido.

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El De Kuip de Róterdam acoge este partido de la Liga de Campeones entre Feyenoord y Como, dos equipos que llegan con necesidades muy distintas pero con el mismo objetivo: sumar tres puntos en Europa.

Feyenoord atraviesa un momento de confianza renovada en el plano doméstico. El conjunto de Giovanni van Bronckhorst llega tras golear al AZ Alkmaar por 2-0 en la Eredivisie, consolidando una racha de cuatro victorias en sus últimas cinco jornadas ligueras. El ambiente en De Kuip es notablemente más positivo que la temporada pasada, y el capitán Luciano Valente ha reconocido públicamente que esa energía colectiva se traslada al rendimiento físico dentro del campo.

Sin embargo, la realidad europea del cuadro holandés es más dura. La derrota por 5-1 ante el Barcelona dejó a Feyenoord sin puntos en la fase de grupos, lo que convierte este partido en una cita de enorme trascendencia para sus aspiraciones continentales. Valente ha insistido en que el equipo no siente presión adicional por esa situación, aunque la urgencia de los números habla por sí sola.

Como, por su parte, llega como uno de los equipos más en forma del certamen. El conjunto de Cesc Fàbregas acumula tres victorias en sus últimas cinco jornadas entre todas las competiciones, incluyendo un notable 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League. El empate sin goles del pasado fin de semana ante la Roma, con diez jugadores rivales sobre el campo, dejó un sabor agridulce, aunque demostró la solidez defensiva del equipo italiano.

Jóvenes talentos como Nico Paz han florecido bajo la dirección de Fàbregas, quien ha construido en el norte de Italia un proyecto que mezcla disciplina táctica con fútbol de ataque. Valente, capitán del Feyenoord, describió al Como como un equipo muy organizado, disciplinado y compacto, con jugadores excepcionales en sus filas.

En la tabla de la Liga de Campeones, Como ocupa una posición privilegiada que refleja su buen arranque en la competición, mientras que Feyenoord necesita comenzar a puntuar para no quedar descolgado en la fase de grupos. El partido promete ser un duelo táctico entre la urgencia local y la confianza visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Feyenoord contra Como alineaciones probables

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteN. FerriN. FerriL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaJ. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaA. DiaoA. DiaoN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Feyenoord

Once inicial

Como

Manager

  • G. van Bronckhorst
  • Cesc Fàbregas

En el Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst no podrá contar con Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal ni Shaqueel van Persie, todos en la lista de bajas por lesión. El once probable holandés apunta a Tjark Ernst bajo palos, con Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol y Givairo Read en defensa, Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte y Nacho Ferri en el centro del campo, y Luciano Valente junto a Anis Hadj Moussa en ataque.

En el bando visitante, Cesc Fàbregas tendrá la baja confirmada de Moise Kean, cuya lesión ha generado controversia pública entre el cuerpo médico de la selección italiana y el club lombardo. El once proyectado del Como sitúa a Jean Butez en portería, con Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah y Yan Couto en la línea defensiva, Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz y Lucas Da Cunha en el mediocampo, y Luis Milla junto a Anastasios Douvikas como referentes ofensivos.

Forma

FEY

FEY - Formulario

NEC
W1-3
BAR
L5-1
ZWO
W0-7
UTR
W5-0
AZ
W2-0
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COM

COM - Formulario

GEN
W1-4
RBL
W4-1
PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Feyenoord llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo holandés ha sido devastador en la Eredivisie, con resultados como el 7-0 ante el Zwolle y el 5-0 frente al FC Utrecht, sumando un total de 15 goles a favor en esas cinco jornadas. La única mancha en ese período es la abultada derrota por 5-1 ante el Barcelona en la Liga de Campeones. En total, el conjunto de Van Bronckhorst ha encajado seis goles en ese tramo.

Como presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. El triunfo más destacado fue el 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League, mientras que la derrota llegó ante el Frosinone por 2-0 en la Serie A. El empate más reciente, el 0-0 ante la Roma del pasado 11 de octubre, se produjo con el rival reducido a diez hombres desde el minuto 53, lo que refleja tanto la solidez defensiva del equipo como la dificultad para cerrar partidos ante rivales replegados. En total, el Como ha marcado siete goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Feyenoord y Como en los últimos cinco partidos entre ambos equipos. Se actualizará esta sección con más información conforme esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Como ocupa la sexta posición, lo que lo sitúa en zona de clasificación directa para las rondas siguientes y refleja un arranque sólido en la competición. Feyenoord, en cambio, figura en el puesto 34, una posición que lo deja fuera de los puestos de clasificación y que convierte este partido en una necesidad prácticamente obligatoria si el equipo holandés quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en Europa.

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