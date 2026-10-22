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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Groupama Arena

Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes el enlace para acceder al streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ferencvaros recibe a Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un partido de la Europa League que ambos equipos afrontan con la necesidad de sumar puntos.

El conjunto húngaro de Balazs Borbely llega al partido en un momento de confianza. Su última salida europea terminó con una victoria por 2-1 ante Viktoria Plzen, un resultado que refuerza su posición en la tabla continental y que demuestra que el equipo sabe competir en este nivel.

En la liga doméstica, el rendimiento de los locales ha sido más irregular. Un empate 1-1 ante Kisvarda en su más reciente compromiso en la competición nacional refleja una falta de regularidad que Borbely querrá corregir cuanto antes.

Torreense, dirigido por Luis Tralhao, llega desde Portugal con un bagaje reciente complicado. Los visitantes cayeron 1-2 ante Sunderland en su último partido europeo, un resultado que complica su situación en la clasificación de la Europa League.

En Liga Portugal 2, el equipo de Tralhao tampoco atraviesa su mejor momento: una derrota 1-0 ante Tondela antes del viaje a Budapest no invita al optimismo, aunque el conjunto portugués ha demostrado en el pasado que es capaz de reaccionar.

El Groupama Arena será el escenario de un duelo en el que los locales parten como favoritos, pero en el que Torreense intentará aprovechar cualquier error para llevarse algo positivo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Ferencvaros, el técnico Balazs Borbely no ha confirmado su once inicial ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

Por parte de Torreense, Luis Tralhao tampoco ha facilitado la alineación prevista ni ha informado sobre ausencias por lesión o suspensión. La información se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Ferencvaros presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Kisvarda en liga, mientras que el mejor resultado de esa racha fue la victoria 1-3 como visitante ante Celtic en la Europa League. El equipo ha marcado un total de ocho goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros, lo que refleja un bloque con capacidad ofensiva pero con dificultades para mantener la portería a cero.

Torreense acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue un 1-2 ante Sunderland en Europa League, mientras que su mejor resultado en ese tramo fue la victoria 1-2 en campo del Lillestroem en la misma competición. En total, los portugueses han anotado cuatro goles y han recibido cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Ferencvaros y Torreense, por lo que este partido marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Ferencvaros ocupa una posición en la zona media-alta que les sitúa con opciones reales de avanzar en la competición, mientras que Torreense se encuentra en la parte media-baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo importante para los portugueses si quieren mantenerse con vida en el torneo.