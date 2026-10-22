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Ferencvaros vs Torreense: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ferencvaros vs Torreense
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Cómo ver el partido de Europa League entre Ferencvaros y Torreense, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes el enlace para acceder al streaming en vivo.

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Ferencvaros recibe a Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un partido de la Europa League que ambos equipos afrontan con la necesidad de sumar puntos.

El conjunto húngaro de Balazs Borbely llega al partido en un momento de confianza. Su última salida europea terminó con una victoria por 2-1 ante Viktoria Plzen, un resultado que refuerza su posición en la tabla continental y que demuestra que el equipo sabe competir en este nivel.

En la liga doméstica, el rendimiento de los locales ha sido más irregular. Un empate 1-1 ante Kisvarda en su más reciente compromiso en la competición nacional refleja una falta de regularidad que Borbely querrá corregir cuanto antes.

Torreense, dirigido por Luis Tralhao, llega desde Portugal con un bagaje reciente complicado. Los visitantes cayeron 1-2 ante Sunderland en su último partido europeo, un resultado que complica su situación en la clasificación de la Europa League.

En Liga Portugal 2, el equipo de Tralhao tampoco atraviesa su mejor momento: una derrota 1-0 ante Tondela antes del viaje a Budapest no invita al optimismo, aunque el conjunto portugués ha demostrado en el pasado que es capaz de reaccionar.

El Groupama Arena será el escenario de un duelo en el que los locales parten como favoritos, pero en el que Torreense intentará aprovechar cualquier error para llevarse algo positivo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Ferencvaros contra Torreense alineaciones probables

Manager

  • B. Borbely

En cuanto al Ferencvaros, el técnico Balazs Borbely no ha confirmado su once inicial ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

Por parte de Torreense, Luis Tralhao tampoco ha facilitado la alineación prevista ni ha informado sobre ausencias por lesión o suspensión. La información se completará conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

FTC

FTC - Formulario

CEL
W1-3
NYI
D1-1
DEB
D1-1
VPL
W2-1
KIS
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TOR

TOR - Formulario

BEN
W0-2
LEI
D0-0
LIL
W1-2
TON
L1-0
SUN
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ferencvaros presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Kisvarda en liga, mientras que el mejor resultado de esa racha fue la victoria 1-3 como visitante ante Celtic en la Europa League. El equipo ha marcado un total de ocho goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros, lo que refleja un bloque con capacidad ofensiva pero con dificultades para mantener la portería a cero.

Torreense acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue un 1-2 ante Sunderland en Europa League, mientras que su mejor resultado en ese tramo fue la victoria 1-2 en campo del Lillestroem en la misma competición. En total, los portugueses han anotado cuatro goles y han recibido cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Ferencvaros y Torreense, por lo que este partido marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Ferencvaros ocupa una posición en la zona media-alta que les sitúa con opciones reales de avanzar en la competición, mientras que Torreense se encuentra en la parte media-baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo importante para los portugueses si quieren mantenerse con vida en el torneo.

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