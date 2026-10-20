Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para este partido se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un duelo de la Liga de Campeones con implicaciones directas en la tabla para ambos clubes.

El conjunto turco llega a este partido con una derrota reciente que pesa. La goleada por 6-0 ante Aston Villa en la jornada anterior fue un golpe duro para Ismail Kartal y su plantilla, aunque una victoria por 3-0 sobre Alanyaspor en la Superliga el pasado fin de semana les ha devuelto algo de confianza antes de este compromiso europeo.

Slavia Praga, dirigida por Jindrich Trpisovsky, atraviesa un momento más discreto en Europa. Los checos cayeron 2-0 ante Sabah FK en su último partido de Champions League y llegan a Estambul tras empatar 0-0 con Hradec Kralove en la liga doméstica, lo que no invita precisamente al optimismo.

En la tabla de la Liga de Campeones, ninguno de los dos equipos ocupa una posición cómoda, lo que convierte este enfrentamiento en una cita con consecuencias reales para sus aspiraciones continentales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido de la Liga de Campeones en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ismail Kartal podría alinear un once con Ederson bajo palos, una defensa formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké, y una línea de mediocampo con Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi. Vedat Muriqi apuntaría como referencia ofensiva. Por el momento no se han reportado bajas por lesión ni suspensiones en el equipo local.

Jindrich Trpisovsky podría presentar a Jakub Markovic en portería, con Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek en defensa. David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm y Michal Sadilek conformarían el centro del campo, con Tomas Chory como delantero centro. El técnico checo tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este partido.

Forma

Fenerbahce suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 sobre Alanyaspor en la Superliga, aunque la derrota por 6-0 ante Aston Villa en la Champions League sigue siendo la nota negativa del período. En total, el conjunto turco ha marcado 14 goles y encajado 6 en estos cinco encuentros, con tres limpias en competición doméstica.

Slavia Praga acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El empate más reciente fue un 0-0 ante Hradec Kralove en la liga checa, mientras que la victoria 1-5 sobre FK Varnsdorf en copa representa su resultado más abultado del período. Los checos han anotado 6 goles y recibido 3 en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 28 de noviembre de 2024 en la Europa League, con Slavia Praga como local y Fenerbahce ganando por 1-2. En los tres precedentes registrados, Fenerbahce y Slavia Praga se han enfrentado en competiciones europeas, con dos victorias para el conjunto checo y una para el turco, todas ellas en la Conference League y la Europa League.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Fenerbahce ocupa la posición 28 y Slavia Praga la 31, lo que refleja la situación comprometida de ambos equipos en la competición.