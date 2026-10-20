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Liga de Campeones
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Fenerbahce vs Slavia Praga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fenerbahce vs Slavia Praga
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Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para este partido se indican a continuación.

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Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un duelo de la Liga de Campeones con implicaciones directas en la tabla para ambos clubes.

El conjunto turco llega a este partido con una derrota reciente que pesa. La goleada por 6-0 ante Aston Villa en la jornada anterior fue un golpe duro para Ismail Kartal y su plantilla, aunque una victoria por 3-0 sobre Alanyaspor en la Superliga el pasado fin de semana les ha devuelto algo de confianza antes de este compromiso europeo.

Slavia Praga, dirigida por Jindrich Trpisovsky, atraviesa un momento más discreto en Europa. Los checos cayeron 2-0 ante Sabah FK en su último partido de Champions League y llegan a Estambul tras empatar 0-0 con Hradec Kralove en la liga doméstica, lo que no invita precisamente al optimismo.

En la tabla de la Liga de Campeones, ninguno de los dos equipos ocupa una posición cómoda, lo que convierte este enfrentamiento en una cita con consecuencias reales para sus aspiraciones continentales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido de la Liga de Campeones en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Slavia Praga alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN. KanteN. KanteM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Ismail Kartal podría alinear un once con Ederson bajo palos, una defensa formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké, y una línea de mediocampo con Mason Greenwood, Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi. Vedat Muriqi apuntaría como referencia ofensiva. Por el momento no se han reportado bajas por lesión ni suspensiones en el equipo local.

Jindrich Trpisovsky podría presentar a Jakub Markovic en portería, con Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek en defensa. David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm y Michal Sadilek conformarían el centro del campo, con Tomas Chory como delantero centro. El técnico checo tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este partido.

Forma

FB

FB - Formulario

EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
AVL
L6-0
ALS
W3-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SLP

SLP - Formulario

SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
SAB
L2-0
HRA
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fenerbahce suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 sobre Alanyaspor en la Superliga, aunque la derrota por 6-0 ante Aston Villa en la Champions League sigue siendo la nota negativa del período. En total, el conjunto turco ha marcado 14 goles y encajado 6 en estos cinco encuentros, con tres limpias en competición doméstica.

Slavia Praga acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El empate más reciente fue un 0-0 ante Hradec Kralove en la liga checa, mientras que la victoria 1-5 sobre FK Varnsdorf en copa representa su resultado más abultado del período. Los checos han anotado 6 goles y recibido 3 en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 28 de noviembre de 2024 en la Europa League, con Slavia Praga como local y Fenerbahce ganando por 1-2. En los tres precedentes registrados, Fenerbahce y Slavia Praga se han enfrentado en competiciones europeas, con dos victorias para el conjunto checo y una para el turco, todas ellas en la Conference League y la Europa League.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Fenerbahce ocupa la posición 28 y Slavia Praga la 31, lo que refleja la situación comprometida de ambos equipos en la competición.

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