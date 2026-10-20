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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Oporto y PSV Eindhoven se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Las opciones de emisión en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio do Dragão acoge un encuentro de Champions League entre FC Oporto y PSV Eindhoven, dos equipos que llegan a Porto en momentos muy distintos de la competición europea.

Porto atraviesa una situación delicada en el torneo. Francesco Farioli dirige a un equipo que necesita sumar puntos con urgencia para no quedar descolgado en la fase de liga, y la presión de actuar como local ante su afición añade un peso extra a la cita.

PSV llega en un estado de forma irregular. El conjunto de Peter Bosz encadena dos derrotas consecutivas, incluyendo la sufrida ante el RB Leipzig en la jornada anterior de Champions League, y una caída inesperada en la Eredivisie ante el Den Haag el pasado fin de semana.

Los holandeses cargan además con una lista de bajas considerable que complica la gestión del plantel en un calendario exigente. Bosz tendrá que encontrar soluciones con los recursos disponibles para competir en un estadio históricamente difícil para los visitantes.

Para Oporto, el partido representa una oportunidad de reactivar su campaña europea. Tras la derrota ante el Real Betis en la jornada anterior, los dragones necesitan una respuesta contundente en casa para mantenerse con opciones reales de avanzar en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Francesco Farioli cuenta con una plantilla prácticamente completa para este encuentro. Las únicas bajas confirmadas en el equipo local son William Gomes y Vasco Sousa, ambos en la enfermería. El once probable de Oporto incluye a Diogo Costa bajo palos, con una defensa formada por Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes y Pablo Rosario, y una línea de mediocampo y ataque con Alan Varela, Gabriel Veiga, Victor Froholdt, Andre Silva, Borja Sainz y Pepe.

Peter Bosz afronta el partido con numerosas ausencias. Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers y Sami Ouaissa son bajas confirmadas para el técnico holandés. El once proyectado de PSV sitúa a Matej Kovar en portería, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Filip Kostic y Sergino Dest en defensa, y Esmir Bajraktarevic, Mauro Junior, Kodai Sano, Ivan Perisic, Noah Fernandez y Sven Mijnans completando el equipo.

Forma

FC Oporto llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota ante el Real Betis por 3-2 en Champions League, aunque antes de esa caída encadenaron tres victorias consecutivas en la Primeira Liga, incluyendo un contundente 3-1 ante el Benfica. En total, los dragones han marcado once goles y encajado cuatro en ese periodo.

PSV suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El conjunto de Bosz perdió su encuentro más reciente, una derrota por 2-1 ante el Den Haag en la Eredivisie, y antes cayó 1-0 ante el RB Leipzig en la Champions League. Sus dos victorias llegaron ante el SC Heerenveen y el Sparta Rotterdam. En ese tramo, PSV ha anotado ocho goles y ha recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos PSV Eindhoven PSV 3 FC Oporto POR 0 F 0 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente registrado entre ambos clubes es un amistoso disputado el 21 de julio de 2016, cuando PSV Eindhoven se impuso al FC Oporto por 3-0 como local. Más allá de ese único encuentro, los dos equipos no cuentan con un historial competitivo entre ellos, lo que convierte este partido de Champions League en un duelo prácticamente inédito a nivel oficial.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, FC Oporto ocupa la posición 30 y PSV Eindhoven la 26, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación y convierte este enfrentamiento en una cita de gran importancia para las aspiraciones europeas de los dos conjuntos.