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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

Cómo ver Dinamo Zagreb vs NEC Nimega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Dinamo Zagreb y NEC Nijmegen está disponible para ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Dinamo Zagreb recibe a NEC Nijmegen en el Stadion Maksimir de Zagreb en un partido de la Europa League que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la clasificación.

El equipo de Mario Kovacevic atraviesa un buen momento de forma. Los croatas vienen de golear 5-1 al Slaven en la liga doméstica y de superar al Anderlecht por 1-0 en la Europa League, dos resultados que reflejan una mejora notable tras la derrota ante el Hajduk Split.

NEC Nijmegen, dirigido por Dick Schreuder, llega con una dinámica muy distinta. El conjunto neerlandés no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando cuatro empates y una derrota. Su más reciente resultado fue un empate 2-2 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie.

En Europa, el NEC viene de empatar 1-1 con el Levski Sofía en su última jornada continental, un resultado que no les ayuda a escalar posiciones en una tabla que ya les exige más.

El Dinamo, en cambio, ha encontrado cierta regularidad y llega con ventaja anímica a este duelo. Su victoria ante el Anderlecht le da confianza para buscar los tres puntos en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mario Kovacevic dirige al Dinamo Zagreb sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Dick Schreuder tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos en este momento. La alineación prevista del NEC Nijmegen se actualizará cuando esté disponible.

Forma

El Dinamo Zagreb llega con tres victorias, una derrota y ningún empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 5-1 ante el Slaven, y antes de eso vencieron 1-0 al Anderlecht en Europa. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo croata ha marcado 13 goles y encajado 10, aunque la derrota ante el Hajduk Split por 2-1 rompe la racha positiva en el tramo central.

El NEC Nijmegen no ha ganado en sus últimos cinco encuentros, con cuatro empates y una derrota. El conjunto neerlandés empató 2-2 con el Fortuna Sittard en su salida más reciente y acumula tres empates consecutivos en la Eredivisie. La derrota más abultada del período fue la caída por 5-0 ante la Juventus en la Europa League. En total, el NEC ha anotado seis goles y recibido diez en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Dinamo Zagreb DZG 3 NEC Nimega NEC 2 F 3 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre estos dos equipos tuvo lugar el 23 de octubre de 2008 en la Europa League, con victoria del Dinamo Zagreb por 3-2 como local. Con un único encuentro en el historial, el Dinamo acumula un triunfo frente a ninguno del NEC Nijmegen.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Dinamo Zagreb ocupa la decimocuarta posición, mientras que el NEC Nijmegen se sitúa en el puesto 27. El Dinamo llega al partido con una posición que le acerca a los puestos de clasificación directa, mientras que el NEC necesita sumar para no quedar descolgado de la zona de continuidad europea.