¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoDinamo Zagreb
Stadion Maksimir
team-logoNEC Nimega
¡Mira aquí! Disney+ Premium
GOAL-e
Con la colaboración de

Dinamo Zagreb vs NEC Nimega: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Dinamo Zagreb vs NEC Nimega
Dinamo Zagreb
NEC Nimega
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Dinamo Zagreb y NEC Nimega, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 3
Stadion Maksimir

Cómo ver Dinamo Zagreb vs NEC Nimega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Dinamo Zagreb y NEC Nijmegen está disponible para ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del encuentro.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Dinamo Zagreb recibe a NEC Nijmegen en el Stadion Maksimir de Zagreb en un partido de la Europa League que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la clasificación.

El equipo de Mario Kovacevic atraviesa un buen momento de forma. Los croatas vienen de golear 5-1 al Slaven en la liga doméstica y de superar al Anderlecht por 1-0 en la Europa League, dos resultados que reflejan una mejora notable tras la derrota ante el Hajduk Split.

NEC Nijmegen, dirigido por Dick Schreuder, llega con una dinámica muy distinta. El conjunto neerlandés no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando cuatro empates y una derrota. Su más reciente resultado fue un empate 2-2 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie.

En Europa, el NEC viene de empatar 1-1 con el Levski Sofía en su última jornada continental, un resultado que no les ayuda a escalar posiciones en una tabla que ya les exige más.

El Dinamo, en cambio, ha encontrado cierta regularidad y llega con ventaja anímica a este duelo. Su victoria ante el Anderlecht le da confianza para buscar los tres puntos en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dinamo Zagreb contra NEC Nimega alineaciones probables

Manager

  • M. Kovacevic

Mario Kovacevic dirige al Dinamo Zagreb sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Dick Schreuder tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos en este momento. La alineación prevista del NEC Nijmegen se actualizará cuando esté disponible.

Forma

DZG

DZG - Formulario

NKL
W3-2
VUK
W0-4
HAS
L2-1
AND
W1-0
SLA
W1-5
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEC

NEC - Formulario

JUV
L5-0
GAE
D1-1
AJX
D1-1
LES
D1-1
SIT
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Dinamo Zagreb llega con tres victorias, una derrota y ningún empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 5-1 ante el Slaven, y antes de eso vencieron 1-0 al Anderlecht en Europa. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo croata ha marcado 13 goles y encajado 10, aunque la derrota ante el Hajduk Split por 2-1 rompe la racha positiva en el tramo central.

El NEC Nijmegen no ha ganado en sus últimos cinco encuentros, con cuatro empates y una derrota. El conjunto neerlandés empató 2-2 con el Fortuna Sittard en su salida más reciente y acumula tres empates consecutivos en la Eredivisie. La derrota más abultada del período fue la caída por 5-0 ante la Juventus en la Europa League. En total, el NEC ha anotado seis goles y recibido diez en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Dinamo ZagrebEmpateNEC Nimega
1
0
0
Europa League
Dinamo Zagreb badge
Dinamo Zagreb
DZG
3
NEC Nimega badge
NEC Nimega
NEC
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre estos dos equipos tuvo lugar el 23 de octubre de 2008 en la Europa League, con victoria del Dinamo Zagreb por 3-2 como local. Con un único encuentro en el historial, el Dinamo acumula un triunfo frente a ninguno del NEC Nijmegen.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, el Dinamo Zagreb ocupa la decimocuarta posición, mientras que el NEC Nijmegen se sitúa en el puesto 27. El Dinamo llega al partido con una posición que le acerca a los puestos de clasificación directa, mientras que el NEC necesita sumar para no quedar descolgado de la zona de continuidad europea.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google