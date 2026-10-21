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Como vs Manchester United: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Como vs Manchester United
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Como y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Como vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Como y Manchester United se puede ver en directo a través de las plataformas indicadas más abajo. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte el encuentro.

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El Stadio G. Sinigaglia acoge este encuentro de Liga de Campeones entre Como y Manchester United, dos equipos que llegan a la cita con necesidades distintas pero urgentes. Las orillas del lago dan marco a un partido que tiene más peso de lo que sugiere el calendario.

Cesc Fàbregas ha construido en Como un proyecto ambicioso que ha llamado la atención de toda Europa. Los lombardos vienen de una victoria en Serie A ante la Fiorentina, aunque su camino en la Champions no ha sido sencillo: cayeron ante el Feyenoord en su último compromiso europeo y acumulan altibajos en el campeonato italiano.

Manchester United, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo las órdenes de Michael Carrick. Los diablos rojos no han ganado en sus últimas cinco salidas y llegan a Como después de empatar ante el Leeds en Premier League. La presión sobre el técnico crece semana a semana.

La situación en la tabla no invita al optimismo para ninguno de los dos. Como ocupa la decimosegunda posición en la fase de liga de la Champions, mientras que United es decimotercero, lo que convierte este duelo en un choque entre dos equipos que necesitan puntos con urgencia.

Río Ferdinand ha expresado públicamente su frustración por la marcha del club, y voces como la de Jamie Carragher apuntan a que United está atrapado en un círculo del que le cuesta salir. Carrick, sin embargo, mantiene el respaldo de la dirección según fuentes cercanas al club.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Como contra Manchester United alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonL. Da CunhaL. Da CunhaJ. RodriguezJ. RodriguezM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireM. de LigtM. de LigtC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Once inicial

Manchester United

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

Cesc Fàbregas dispone de un once proyectado con Robert Sanchez bajo palos, una línea defensiva formada por Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic, y un mediocampo con Luis Milla y Jesus Rodriguez. Kaiki, Maximo Perrone y Martin Baturina completan el bloque, con Nico Paz como referencia ofensiva. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Michael Carrick apuesta por Senne Lammens en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Leny Yoro y Ayden Heaven. Andrey Santos y Carlos Baleba forman el doble pivote, con Bruno Fernandes como mediapunta. Marcus Rashford, Youri Tielemans y Bryan Mbeumo conforman el tridente atacante. United tampoco registra lesionados ni sancionados confirmados para este partido.

Forma

COM

COM - Formulario

PAR
W2-1
FRC
L2-0
ROM
D0-0
FEY
L3-2
FIO
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Como llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante la Fiorentina por 1-3 en Serie A, aunque previamente cayeron 3-2 ante el Feyenoord en Champions League. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado seis, con un empate a cero ante el Roma entre los resultados más discretos.

Manchester United suma cero victorias en sus últimas cinco salidas, con tres empates y dos derrotas. El conjunto de Carrick igualó 1-1 ante el Leeds el pasado 18 de octubre y antes había perdido 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions. En Premier League, los empates ante Tottenham y Fulham reflejan la incapacidad del equipo para cerrar partidos. United ha marcado cuatro goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Como y Manchester United disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Liga de Campeones, Como ocupa la decimosegunda posición, mientras que Manchester United es decimotercero. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su situación en la tabla.

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