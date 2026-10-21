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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Como y Manchester United se puede ver en directo a través de las plataformas indicadas más abajo. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadio G. Sinigaglia acoge este encuentro de Liga de Campeones entre Como y Manchester United, dos equipos que llegan a la cita con necesidades distintas pero urgentes. Las orillas del lago dan marco a un partido que tiene más peso de lo que sugiere el calendario.

Cesc Fàbregas ha construido en Como un proyecto ambicioso que ha llamado la atención de toda Europa. Los lombardos vienen de una victoria en Serie A ante la Fiorentina, aunque su camino en la Champions no ha sido sencillo: cayeron ante el Feyenoord en su último compromiso europeo y acumulan altibajos en el campeonato italiano.

Manchester United, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo las órdenes de Michael Carrick. Los diablos rojos no han ganado en sus últimas cinco salidas y llegan a Como después de empatar ante el Leeds en Premier League. La presión sobre el técnico crece semana a semana.

La situación en la tabla no invita al optimismo para ninguno de los dos. Como ocupa la decimosegunda posición en la fase de liga de la Champions, mientras que United es decimotercero, lo que convierte este duelo en un choque entre dos equipos que necesitan puntos con urgencia.

Río Ferdinand ha expresado públicamente su frustración por la marcha del club, y voces como la de Jamie Carragher apuntan a que United está atrapado en un círculo del que le cuesta salir. Carrick, sin embargo, mantiene el respaldo de la dirección según fuentes cercanas al club.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Cesc Fàbregas dispone de un once proyectado con Robert Sanchez bajo palos, una línea defensiva formada por Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic, y un mediocampo con Luis Milla y Jesus Rodriguez. Kaiki, Maximo Perrone y Martin Baturina completan el bloque, con Nico Paz como referencia ofensiva. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Michael Carrick apuesta por Senne Lammens en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Leny Yoro y Ayden Heaven. Andrey Santos y Carlos Baleba forman el doble pivote, con Bruno Fernandes como mediapunta. Marcus Rashford, Youri Tielemans y Bryan Mbeumo conforman el tridente atacante. United tampoco registra lesionados ni sancionados confirmados para este partido.

Forma

Como llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante la Fiorentina por 1-3 en Serie A, aunque previamente cayeron 3-2 ante el Feyenoord en Champions League. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado seis, con un empate a cero ante el Roma entre los resultados más discretos.

Manchester United suma cero victorias en sus últimas cinco salidas, con tres empates y dos derrotas. El conjunto de Carrick igualó 1-1 ante el Leeds el pasado 18 de octubre y antes había perdido 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions. En Premier League, los empates ante Tottenham y Fulham reflejan la incapacidad del equipo para cerrar partidos. United ha marcado cuatro goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Como y Manchester United disponibles en este momento.

Clasificación

En la fase de liga de la Liga de Campeones, Como ocupa la decimosegunda posición, mientras que Manchester United es decimotercero. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su situación en la tabla.