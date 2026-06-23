Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Colombia vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Colombia y RD Congo se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming disponibles que se muestran a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Colombia y la República Democrática del Congo se enfrentan en la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026, con el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, como escenario de un duelo que puede definir el destino clasificatorio de ambas selecciones.

Los Cafeteros llegan como líderes del grupo tras una victoria contundente ante Uzbekistán. Colombia dominó el partido en el Estadio Azteca con un 3-1 que dejó buenas sensaciones: Daniel Muñoz abrió el marcador con una volea espectacular, Luis Díaz amplió la ventaja con su habitual velocidad en la transición y Jaminton Campaz cerró la cuenta en el descuento.

Desde el otro lado, los Leopardos de RD Congo llegaron a este Mundial como revelación y ya lo demostraron en la primera jornada. El empate 1-1 ante Portugal en Houston fue un resultado histórico para la selección congoleña: encajaron el gol de João Neves en los primeros seis minutos, pero aguantaron la presión de Cristiano Ronaldo y compañía hasta que Yoane Wissa igualó en el descuento del primer tiempo.

Néstor Lorenzo tiene a su disposición un bloque sin bajas confirmadas y con su once de gala intacto. James Rodríguez, cerebro del equipo, y Luis Díaz, su arma más peligrosa en banda izquierda, son los referentes ofensivos de una Colombia que llega con confianza y con la clasificación al alcance de la mano.

Sébastien Desabre, por su parte, gestiona la recuperación física de sus jugadores tras el desgaste de una batalla táctica de alta intensidad bajo el calor de Texas. Chancel Mbemba, capitán y eje defensivo, deberá actuar con mayor disciplina tras ver la amarilla en la primera jornada. Wissa vuelve a ser la principal amenaza en ataque.

Una victoria colombiana les situaría a un paso de la clasificación con un partido aún por disputar. Para RD Congo, los tres puntos significarían liderar el grupo y controlar su propio destino. El margen de error se ha reducido drásticamente para ambos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de Colombia vs RD Congo.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo no tiene bajas confirmadas ni sanciones pendientes para este partido, por lo que cuenta con toda la plantilla disponible. El técnico argentino alineará previsiblemente a Camilo Vargas bajo palos, con una defensa formada por Johan Mojica, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Daniel Muñoz. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta formarán el doble pivote, con James Rodríguez como mediapunta y Jhon Arias en el carril derecho. Luis Díaz y Luis Suárez completarán el ataque.

Sébastien Desabre tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en su convocatoria, aunque Chancel Mbemba deberá extremar la precaución tras su tarjeta amarilla en la jornada inaugural. El once previsto sitúa a Lionel Mpasi-Nzau en portería, con una línea de cinco defensas compuesta por Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Mbemba y Arthur Masuaku. El trío de mediocampo lo formarán Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe y Noah Sadiki, con Yoane Wissa y Cédric Bakambu en punta. Se esperan confirmaciones definitivas más próximas al inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo por 3-1 ante Uzbekistán el 18 de junio en la primera jornada del Mundial, partido en el que anotaron tres goles y encajaron uno. Antes de eso, ganaron 2-0 a Jordania y 3-1 a Costa Rica en dos amistosos de junio, lo que indica una racha ascendente justo antes del torneo. Las dos derrotas llegaron en marzo: Francia les superó 3-1 y Croacia se impuso 2-1. En total, Colombia marcó diez goles y recibió siete en esos cinco encuentros.

RD Congo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. El más reciente fue el empate histórico 1-1 ante Portugal el 17 de junio, resultado con el que abrieron su participación mundialista. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Chile en un amistoso del 9 de junio, pero lograron un empate sin goles ante Dinamarca el 3 de junio. En el apartado positivo, vencieron 1-0 a Jamaica en la clasificación mundialista y 2-0 a Bermuda en un amistoso de marzo. En conjunto, los Leopardos anotaron cinco goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran antecedentes entre Colombia y la República Democrática del Congo. Este será el primer encuentro entre ambas selecciones en un escenario mundialista, lo que convierte el duelo en un capítulo inédito para las dos naciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo K, Colombia ocupa la primera posición, mientras que RD Congo se encuentra en el segundo puesto.