Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Colombia vs Portugal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Colombia y Portugal se puede seguir en directo a través de varias plataformas de televisión y streaming. A continuación se detallan los canales y servicios disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y Portugal se miden este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami en el partido que cierra el Grupo K del Mundial 2026. Los dos equipos llegan a la cita ya clasificados para la siguiente ronda, pero con el primer lugar del grupo en disputa.

Colombia llega en un estado de forma envidiable. Los dirigidos por Néstor Lorenzo han ganado sus dos partidos en el torneo sin conceder un solo gol en el estadio, y acumulan cuatro victorias consecutivas contando los amistosos previos al Mundial. El equipo cafetero se ha asentado como uno de los conjuntos más sólidos de la fase de grupos.

Portugal, por su parte, viene de una actuación demoledora. Tras el empate ante la República Democrática del Congo en el debut, la Selección das Quinas respondió con una goleada de 5-0 sobre Uzbekistán que despejó cualquier duda sobre su nivel. Cristiano Ronaldo marcó en ese partido e hizo historia al convertirse en el primer jugador en anotar en seis ediciones distintas del Mundial.

El capitán portugués llega al partido con un estado de ánimo renovado. Bruno Fernandes reconoció el alivio que supuso ver a Ronaldo encontrar la portería, calificándolo como el jugador indispensable para las aspiraciones de Portugal. La figura del delantero ha generado tanto admiración como debate a lo largo del torneo, pero sus números en el estadio hablan por sí solos.

Para Colombia, mantener el liderato del grupo significaría un camino potencialmente más favorable en el cuadro de eliminación directa. Para Portugal, la victoria les daría confianza y posición de cara a la fase final. Con dos selecciones que necesitan ganar para distintas razones, el partido en Miami promete intensidad.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico colombiano Néstor Lorenzo no tiene bajas confirmadas de cara al partido y podría alinear a Camilo Vargas bajo palos, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. El centro del campo contaría con Jefferson Lerma, Jhon Arias y Gustavo Puerta, mientras que James Rodríguez actuaría como enlace entre líneas. Luis Díaz y Luiz Suárez completarían el ataque.

En el bando portugués, Roberto Martínez tampoco registra lesiones ni sanciones conocidas. La alineación probable sitúa a Diogo Costa en portería, con Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes y João Cancelo en defensa. Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha formarían el centro del campo, con Pedro Neto y João Félix apoyando a Cristiano Ronaldo en el ataque. Si se produce algún cambio antes del partido, esta sección se actualizará con la información más reciente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los cafeteros perdieron ante Francia por 3-1 en marzo, pero desde entonces han encadenado cuatro triunfos seguidos, el más reciente una victoria por 1-0 sobre la República Democrática del Congo el 24 de junio. En sus cinco partidos han marcado ocho goles y encajado cinco, con la derrota ante Francia como único tropiezo.

Portugal presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El punto cedido ante la RD Congo en el debut mundialista quedó atrás con la aplastante victoria sobre Uzbekistán, donde los lusos anotaron cinco goles sin respuesta. En total, Portugal ha marcado 11 goles y encajado tres en este tramo de forma, con un ritmo anotador que los sitúa entre los equipos más productivos del torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Colombia y Portugal no están disponibles en este momento. El historial entre ambas selecciones en competiciones oficiales es limitado, lo que hace que este partido del Grupo K del Mundial 2026 sea un duelo con escasos precedentes recientes entre las dos naciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K del Mundial, Colombia ocupa la primera posición y Portugal la segunda antes de este último partido de la fase de grupos.