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Celtic vs Celta Vigo: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Celtic vs Celta Vigo
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Cómo ver el partido de Europa League entre Celtic y Celta Vigo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Celtic vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación se indican las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

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Celtic recibe a Celta Vigo en el Celtic Park de Glasgow en un partido de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos equipos en la competición continental.

Martin O'Neill dirige a un Celtic que atraviesa una racha irregular en Europa. Tras caer 4-1 ante el Benfica en Lisboa en la jornada anterior, los escoceses necesitan una respuesta contundente en casa para no alejarse aún más de las posiciones que garantizan la continuidad europea.

La victoria por 7-1 sobre el Heart of Midlothian en la liga el pasado fin de semana inyectó confianza al vestuario, y O'Neill buscará trasladar esa energía al escenario europeo. Celtic ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, pero las derrotas ante el Ferencváros y el Benfica en Europa revelan las dificultades del equipo fuera de su contexto doméstico.

Claudio Giraldez lleva a Celta Vigo a Glasgow con sus propias contradicciones. El conjunto gallego perdió 2-1 ante la Juventus en la jornada anterior de Europa League, un resultado que complica su situación en la tabla, aunque en LaLiga llegan con una victoria reciente ante el Alavés.

Ambos equipos ocupan posiciones en la parte baja de la clasificación de la Europa League, lo que convierte este enfrentamiento en una cita de enorme trascendencia para sus aspiraciones continentales. Quien pierda verá prácticamente cerrada la puerta a cualquier progresión europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celtic contra Celta Vigo alineaciones probables

Manager

  • Martin O´Neill

Martin O'Neill dirige al Celtic sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias definitivas de cara a este partido. El técnico tendrá que esperar hasta las horas previas al encuentro para definir su once. Por parte del Celta Vigo, Claudio Giraldez tampoco ha facilitado información sobre lesiones ni sanciones en su plantilla. Las novedades de ambos equipos se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

Forma

CEL

CEL - Formulario

FTC
L1-3
RAN
L0-1
MOT
W0-2
BEN
L4-1
HEA
W7-1
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L1-0
SAN
W5-0
ELC
D0-0
JUV
L1-2
ALA
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celtic llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante el Benfica en Europa League, mientras que antes de ese partido sumaron una victoria por 2-0 ante el Motherwell en la Premiership. Las caídas ante el Ferencváros (1-3) y ante el Rangers (0-1) también figuran en ese tramo, aunque la goleada por 7-1 al Heart of Midlothian en la última jornada doméstica muestra la capacidad ofensiva del equipo cuando está en su mejor versión.

Celta Vigo acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus cinco partidos anteriores. Tras perder 2-1 ante la Juventus en Europa League, el conjunto gallego respondió en LaLiga con un triunfo por 2-1 sobre el Alavés. El empate sin goles ante el Elche y la derrota ante el Omonia Nicosia en Europa completan un período irregular, aunque la victoria por 5-0 ante el Racing Santander evidencia el potencial del equipo cuando encuentra su mejor rendimiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CelticEmpateCelta Vigo
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
F
Europa League
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

El historial entre estos dos clubes es muy reducido. Los únicos precedentes registrados se remontan a la fase de grupos de la Copa de la UEFA de la temporada 2002-03, cuando Celtic ganó 1-0 en Glasgow y Celta Vigo respondió con una victoria por 2-1 en Vigo. Con un triunfo para cada equipo en esos dos enfrentamientos, el balance histórico está igualado, aunque la distancia temporal hace que esos resultados tengan escaso valor predictivo para el partido de hoy.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, tanto Celtic como Celta Vigo se encuentran en la parte baja de la tabla, con los escoceses en una posición aún más comprometida. Esa situación convierte este partido en una final anticipada para ambos: un tropiezo podría dejar a cualquiera de los dos sin opciones reales de avanzar en la competición.

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