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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Celtic Park

Cómo ver Celtic vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación se indican las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Celtic recibe a Celta Vigo en el Celtic Park de Glasgow en un partido de la UEFA Europa League que llega en un momento delicado para ambos equipos en la competición continental.

Martin O'Neill dirige a un Celtic que atraviesa una racha irregular en Europa. Tras caer 4-1 ante el Benfica en Lisboa en la jornada anterior, los escoceses necesitan una respuesta contundente en casa para no alejarse aún más de las posiciones que garantizan la continuidad europea.

La victoria por 7-1 sobre el Heart of Midlothian en la liga el pasado fin de semana inyectó confianza al vestuario, y O'Neill buscará trasladar esa energía al escenario europeo. Celtic ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, pero las derrotas ante el Ferencváros y el Benfica en Europa revelan las dificultades del equipo fuera de su contexto doméstico.

Claudio Giraldez lleva a Celta Vigo a Glasgow con sus propias contradicciones. El conjunto gallego perdió 2-1 ante la Juventus en la jornada anterior de Europa League, un resultado que complica su situación en la tabla, aunque en LaLiga llegan con una victoria reciente ante el Alavés.

Ambos equipos ocupan posiciones en la parte baja de la clasificación de la Europa League, lo que convierte este enfrentamiento en una cita de enorme trascendencia para sus aspiraciones continentales. Quien pierda verá prácticamente cerrada la puerta a cualquier progresión europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Martin O'Neill dirige al Celtic sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias definitivas de cara a este partido. El técnico tendrá que esperar hasta las horas previas al encuentro para definir su once. Por parte del Celta Vigo, Claudio Giraldez tampoco ha facilitado información sobre lesiones ni sanciones en su plantilla. Las novedades de ambos equipos se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

Forma

Celtic llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante el Benfica en Europa League, mientras que antes de ese partido sumaron una victoria por 2-0 ante el Motherwell en la Premiership. Las caídas ante el Ferencváros (1-3) y ante el Rangers (0-1) también figuran en ese tramo, aunque la goleada por 7-1 al Heart of Midlothian en la última jornada doméstica muestra la capacidad ofensiva del equipo cuando está en su mejor versión.

Celta Vigo acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus cinco partidos anteriores. Tras perder 2-1 ante la Juventus en Europa League, el conjunto gallego respondió en LaLiga con un triunfo por 2-1 sobre el Alavés. El empate sin goles ante el Elche y la derrota ante el Omonia Nicosia en Europa completan un período irregular, aunque la victoria por 5-0 ante el Racing Santander evidencia el potencial del equipo cuando encuentra su mejor rendimiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre estos dos clubes es muy reducido. Los únicos precedentes registrados se remontan a la fase de grupos de la Copa de la UEFA de la temporada 2002-03, cuando Celtic ganó 1-0 en Glasgow y Celta Vigo respondió con una victoria por 2-1 en Vigo. Con un triunfo para cada equipo en esos dos enfrentamientos, el balance histórico está igualado, aunque la distancia temporal hace que esos resultados tengan escaso valor predictivo para el partido de hoy.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, tanto Celtic como Celta Vigo se encuentran en la parte baja de la tabla, con los escoceses en una posición aún más comprometida. Esa situación convierte este partido en una final anticipada para ambos: un tropiezo podría dejar a cualquiera de los dos sin opciones reales de avanzar en la competición.