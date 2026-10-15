Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Vigo vs Juventus se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Consulta las opciones disponibles en tu región en los enlaces de la tabla.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Juventus visita el Abanca Balaídos de Vigo para medirse a Celta Vigo en la segunda jornada de la UEFA Europa League. El conjunto italiano llega a Galicia como el equipo mejor clasificado de toda la competición, lo que convierte este partido en una prueba de fuego para los locales.

El Celta de Claudio Giraldez afronta el encuentro desde una posición comprometida en la tabla europea, pero con el respaldo de su afición y la motivación de enfrentarse a uno de los grandes del fútbol continental. El capitán Iago Aspas ha recordado públicamente que estuvo en las gradas la última vez que el Celta se impuso al conjunto turinés en Vigo, un 4-0 histórico que sigue vivo en la memoria del club.

Juventus, dirigido por Luciano Spalletti, llega a España con la confianza que otorga liderar la Europa League, aunque su trayectoria reciente en Serie A ha generado cierta inquietud. El empate 1-1 ante el Cagliari en su último partido liguero estuvo marcado por la expulsión del propio Spalletti al final del encuentro tras una disputa con el técnico rival.

Más allá del césped, la Juventus gestiona también un litigio legal de larga data con Cristiano Ronaldo por salarios impagados, con el caso ahora en manos del Tribunal Supremo. Es el tipo de ruido de fondo que un equipo con ambiciones europeas preferiría no tener.

Giraldez ha elogiado públicamente a la Juventus calificándola de favorita al título, aunque ha dejado claro que su equipo tiene la convicción necesaria para dar la sorpresa en casa. Para los locales, este partido es una oportunidad de demostrar que pertenecen a la conversación europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no ha confirmado el once probable del Celta Vigo para este encuentro y tampoco hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

Por parte de la Juventus, Luciano Spalletti tampoco ha desvelado su alineación prevista ni se han registrado ausencias confirmadas en este momento. La situación de ambas plantillas se actualizará conforme se disponga de más información.

Forma

El Celta Vigo llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Elche en LaLiga, aunque antes habían firmado una contundente goleada de 5-0 sobre el Racing Santander. Una derrota por 1-0 ante el Omonia Nicosia en Europa League también figura en esa secuencia. En conjunto, los gallegos han marcado siete goles y encajado tres en ese tramo.

Juventus acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El empate 1-1 con el Cagliari es su resultado más reciente, precedido por un sólido 2-0 ante el Atalanta y una goleada de 5-0 sobre el NEC Nimega en Europa League. Los turineses han anotado nueve goles y recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambos clubes se limita a dos enfrentamientos en la Copa de la UEFA en marzo de 2000. El partido más reciente de esa eliminatoria se disputó en Vigo, donde el Celta se impuso por 4-0. En el partido de ida, jugado en Turín, la Juventus ganó 1-0. Con más de dos décadas de distancia respecto a esos duelos, el historial directo aporta poco valor predictivo para el encuentro de hoy.

Clasificación

En la Europa League, la Juventus ocupa el primer puesto de la clasificación general, lo que la sitúa como la gran referencia de la competición en esta fase. El Celta Vigo, en cambio, se encuentra en el puesto 25, una posición que refleja las dificultades del equipo gallego en el torneo y que añade presión adicional a este partido en casa.