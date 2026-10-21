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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Cómo ver Brujas vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming en vivo para ver Brujas vs Lens se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de Liga de Campeones entre el conjunto belga y un RC Lens que llega con la necesidad urgente de sumar puntos en su campaña europea.

Club Brujas atraviesa un momento de forma extraordinario. Tras golear 4-1 al RAAL La Louviere en liga y derrotar de manera espectacular al Inter de Milán por 4-3 en la jornada anterior de Champions League, el equipo de Ivan Leko llega con la confianza por las nubes y cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

Nicolo Tresoldi se ha convertido en el nombre del momento en Europa. El delantero firmó un hat-trick ante el Inter en San Siro, una actuación que no ha pasado desapercibida para los grandes clubes del continente y que sitúa a Brujas como un rival a temer en esta fase de la competición.

Lens, por su parte, llega en una situación más comprometida. El equipo de Yannick Cahuzac cayó 2-0 ante el Sporting de Lisboa en su último compromiso europeo y su trayectoria en la Ligue 1 ha sido irregular, aunque una victoria reciente ante el Troyes por 3-1 fuera de casa ofrece algo de alivio.

En la tabla de la Liga de Campeones, ambos equipos necesitan los tres puntos para mejorar sus posiciones y mantener vivas sus opciones de clasificación. Brujas parte como favorito en casa, pero Lens buscará aprovechar cualquier resquicio para sorprender.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ivan Leko podrá contar con prácticamente todo su equipo para este encuentro. La única baja confirmada en el conjunto belga es Joel Ordóñez por lesión. El entrenador apunta a alinear a Yann Sommer bajo palos, con una defensa formada por Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el centro del campo, Jan Virgili, Freddie Potts y Hans Vanaken deberían formar el bloque, con Carlos Forbs y Hugo Vetlesen apoyando a Nicolo Tresoldi en ataque.

Yannick Cahuzac afronta el desplazamiento con dos bajas por lesión: Jonathan Gradit y Abdallah Sima no estarán disponibles. El técnico del Lens apunta a un once con Robin Risser en portería, una línea defensiva compuesta por Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo y Andrija Bulatovic, y un mediocampo con Junior Kadile y Amadou Haidara. En las bandas, Florian Thauvin y Ruben Aguilar acompañarían a Matthieu Udol, con Odsonne Edouard como referencia ofensiva.

Forma

Club Brujas llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante el KSC Lokeren en Copa el 17 de octubre, y antes de eso protagonizó la gran sorpresa europea de la jornada al ganar 4-3 al Inter de Milán en la Liga de Campeones. En liga belga, el equipo también venció 4-1 al RAAL La Louviere. En estos cinco partidos, Brujas ha marcado 12 goles y encajado 6.

RC Lens suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una victoria 3-1 a domicilio ante el Troyes en la Ligue 1 el 17 de octubre, pero en Champions League cayó 2-0 frente al Sporting de Lisboa. El equipo también perdió ante el Mónaco y empató 2-2 con el Le Mans. En total, el Lens ha anotado 8 goles y ha recibido 6 en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Club Brujas y RC Lens para este fixture. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Brujas ocupa la decimosexta posición y Lens la decimonovena, lo que sitúa a ambos conjuntos en la zona baja de la clasificación general y convierte este duelo en un partido de gran importancia para las aspiraciones de clasificación de los dos equipos.