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Liga de Campeones
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Brujas vs Lens: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Brujas vs Lens
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Lens
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Brujas y Lens, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Brujas vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming en vivo para ver Brujas vs Lens se detallan a continuación.

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de Liga de Campeones entre el conjunto belga y un RC Lens que llega con la necesidad urgente de sumar puntos en su campaña europea.

Club Brujas atraviesa un momento de forma extraordinario. Tras golear 4-1 al RAAL La Louviere en liga y derrotar de manera espectacular al Inter de Milán por 4-3 en la jornada anterior de Champions League, el equipo de Ivan Leko llega con la confianza por las nubes y cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

Nicolo Tresoldi se ha convertido en el nombre del momento en Europa. El delantero firmó un hat-trick ante el Inter en San Siro, una actuación que no ha pasado desapercibida para los grandes clubes del continente y que sitúa a Brujas como un rival a temer en esta fase de la competición.

Lens, por su parte, llega en una situación más comprometida. El equipo de Yannick Cahuzac cayó 2-0 ante el Sporting de Lisboa en su último compromiso europeo y su trayectoria en la Ligue 1 ha sido irregular, aunque una victoria reciente ante el Troyes por 3-1 fuera de casa ofrece algo de alivio.

En la tabla de la Liga de Campeones, ambos equipos necesitan los tres puntos para mejorar sus posiciones y mantener vivas sus opciones de clasificación. Brujas parte como favorito en casa, pero Lens buscará aprovechar cualquier resquicio para sorprender.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Brujas contra Lens alineaciones probables

4-2-3-1
Brujas crest
Brujas
CLB
page.match.formation.title
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Y. SommerY. SommerK. SabbeK. SabbeJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleJ. SeysJ. SeysJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. TresoldiR. RisserR. RisserS. BaidooS. Baidooteam-logoK. AntonioJ. TodiboJ. Todiboteam-logoA. Bulatovicteam-logoJ. KadileA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinR. AguilarR. Aguilarteam-logoM. UdolO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
4-2-3-1
Brujas

Once inicial

Lens

Manager

  • I. Leko
  • Y. Cahuzac

Ivan Leko podrá contar con prácticamente todo su equipo para este encuentro. La única baja confirmada en el conjunto belga es Joel Ordóñez por lesión. El entrenador apunta a alinear a Yann Sommer bajo palos, con una defensa formada por Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele y Joaquin Seys. En el centro del campo, Jan Virgili, Freddie Potts y Hans Vanaken deberían formar el bloque, con Carlos Forbs y Hugo Vetlesen apoyando a Nicolo Tresoldi en ataque.

Yannick Cahuzac afronta el desplazamiento con dos bajas por lesión: Jonathan Gradit y Abdallah Sima no estarán disponibles. El técnico del Lens apunta a un once con Robin Risser en portería, una línea defensiva compuesta por Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo y Andrija Bulatovic, y un mediocampo con Junior Kadile y Amadou Haidara. En las bandas, Florian Thauvin y Ruben Aguilar acompañarían a Matthieu Udol, con Odsonne Edouard como referencia ofensiva.

Forma

CLB

CLB - Formulario

ANT
W3-1
GNK
W3-0
RAA
W1-4
INT
W3-4
LOK
W1-0
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

LEM
D2-2
ASM
L2-1
OL
W2-1
SCP
L0-2
TRO
W1-3
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Club Brujas llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante el KSC Lokeren en Copa el 17 de octubre, y antes de eso protagonizó la gran sorpresa europea de la jornada al ganar 4-3 al Inter de Milán en la Liga de Campeones. En liga belga, el equipo también venció 4-1 al RAAL La Louviere. En estos cinco partidos, Brujas ha marcado 12 goles y encajado 6.

RC Lens suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una victoria 3-1 a domicilio ante el Troyes en la Ligue 1 el 17 de octubre, pero en Champions League cayó 2-0 frente al Sporting de Lisboa. El equipo también perdió ante el Mónaco y empató 2-2 con el Le Mans. En total, el Lens ha anotado 8 goles y ha recibido 6 en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Club Brujas y RC Lens para este fixture. La información se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Brujas ocupa la decimosexta posición y Lens la decimonovena, lo que sitúa a ambos conjuntos en la zona baja de la clasificación general y convierte este duelo en un partido de gran importancia para las aspiraciones de clasificación de los dos equipos.

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