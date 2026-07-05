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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Noruega se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y servicios de streaming disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Noruega se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria del torneo.

Carlo Ancelotti llega a este duelo con la Seleção después de superar a Japón con un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95, un triunfo que confirmó la capacidad de Brasil para sufrir y resolver en los momentos decisivos. El técnico italiano ha construido un equipo que combina experiencia defensiva con destellos de calidad individual en ataque, con Vinicius Junior como referencia ofensiva tras marcar en los tres partidos de la fase de grupos.

La figura de Neymar sigue generando debate dentro del entorno brasileño. El delantero del Santos, de 34 años, solo ha sumado 14 minutos en el torneo y Ancelotti ha reconocido públicamente que el jugador no está satisfecho con su rol secundario. El técnico también ha confirmado que Neymar ya está en condiciones de jugar un partido completo, lo que abre la puerta a una participación mayor frente a Noruega.

Noruega llega a Nueva Jersey con una confianza renovada tras su victoria 2-1 ante Costa de Marfil en el Round of 32, sellada por el gol de Erling Haaland en el minuto 86. Es la primera vez en casi tres décadas que la selección noruega supera la fase de grupos en un Mundial, y Ståle Solbakken ha demostrado que su equipo puede competir contra cualquier rival cuando está completo.

El duelo individual entre Bruno Guimarães y Martin Ødegaard añade otro nivel de interés a este partido. El centrocampista del Newcastle lidera el torneo con cuatro asistencias, mientras que el capitán del Arsenal ha repartido tres pases de gol en tres partidos consecutivos. Ambos son piezas fundamentales en sus respectivos equipos y su rendimiento puede ser determinante para el resultado final.

Haaland, con cinco goles en el torneo, es la amenaza más clara de Noruega. El delantero del Manchester City se medirá de nuevo a Gabriel Magalhães, un duelo que ya ha protagonizado grandes momentos en la Premier League y que promete intensidad en territorio americano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las opciones de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti tiene previsto alinear a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Marquinhos, Douglas Santos, Danilo y Gabriel. Bruno Guimarães y Casemiro formarían el doble pivote, con Danilo por delante. En ataque, Matheus Cunha, Rayan y Vinicius Junior completarían el once proyectado. No se registran lesiones ni sanciones confirmadas en la convocatoria brasileña, aunque la situación de Lucas Paquetá, descartado por lesión desde el partido ante Japón, sigue siendo una baja notable en el centro del campo.

Por parte de Noruega, Ståle Solbakken apunta a un once con Nyland en portería; Ajer, Pedersen, Møller Wolfe y Heggem en defensa; Ødegaard, Berg y Berge en el mediocampo; y Sørloth, Haaland y Nusa en ataque. El seleccionador noruego no ha reportado lesiones ni sanciones antes de este partido. Se esperan actualizaciones del equipo conforme se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

20 L. Paqueta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La Seleção ganó sus tres encuentros de la fase de grupos ante Haití (3-0), Escocia (0-3) y Japón (2-1), aunque antes había empatado 1-1 con Marruecos en el debut del torneo. El único resultado fuera del Mundial fue una victoria 2-1 ante Egipto en un amistoso previo al torneo. En total, Brasil ha marcado nueve goles y encajado cuatro en esos cinco partidos, con una racha de tres victorias consecutivas en el Mundial.

Noruega presenta tres victorias, un empate y una derrota en su última serie de cinco encuentros. Los nórdicos arrancaron el torneo con una goleada 4-1 ante Irak y siguieron con un ajustado 3-2 ante Senegal. La derrota por 1-4 ante Francia fue un golpe duro, pero el equipo respondió con una victoria 1-2 ante Costa de Marfil en el Round of 32 para avanzar a esta fase. En sus cinco últimos partidos, Noruega ha anotado 11 goles y ha recibido 10.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Noruega es prácticamente inexistente en los datos disponibles. El único precedente registrado es un amistoso disputado el 16 de agosto de 2006, cuando ambas selecciones empataron 1-1 con Noruega como equipo local. Ese resultado, de hace dos décadas, ofrece muy poco contexto para valorar un duelo de octavos de final en un Mundial.

Clasificación

Brasil terminó la fase de grupos como líder del Grupo C del Mundial, mientras que Noruega avanzó como segunda clasificada del Grupo I.