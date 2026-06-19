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Cómo ver Brazil vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Haití se puede seguir en directo a través de varias plataformas de televisión y streaming. A continuación encontrarás los canales y servicios disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Haití se miden este viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en un partido del Grupo C del Mundial 2026 que llega en un momento decisivo para la Canarinha.

Carlo Ancelotti no puede permitirse otro tropiezo. Tras el empate 1-1 ante Marruecos en su debut mundialista, Brasil necesita sumar los tres puntos para no complicar su clasificación a la siguiente ronda. La Seleção mostró problemas de cohesión en ese primer partido, con una estructura defensiva permeable y dificultades para progresar el balón con fluidez.

Neymar sigue siendo la gran ausencia. Brasil confirmó que el delantero del Santos no viajará con el equipo a Filadelfia mientras continúa su recuperación de una lesión. El propio Danilo reconoció que la presencia del astro es fundamental para "desequilibrar" a los rivales, y su ausencia se nota en el juego ofensivo del equipo.

Haití llega al partido después de caer 0-1 ante Escocia en su debut en el torneo, pero el resultado no reflejó del todo lo visto sobre el césped. Los Grenadiers compitieron con solidez y orden, mostrando el espíritu de equipo que les llevó a clasificarse para este Mundial con victorias consecutivas ante Costa Rica y Nicaragua.

El conjunto dirigido por Sébastien Migné cuenta con jugadores conocidos en Europa, como Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton, y Wilson Isidor, del Sunderland. No son favoritos, pero tienen argumentos para dar guerra.

Ambos equipos se encuentran en la tercera posición del Grupo C y necesitan puntos. Para Brasil, perder o empatar podría significar depender de otros resultados en la última jornada. Para Haití, cualquier punto ante los pentacampeones del mundo sería histórico.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti apunta a un once con Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel y Danilo, con Casemiro y Bruno Guimarães en el doble pivote. Raphinha, Lucas Paquetá y Vinicius Júnior actuarían por detrás de Matheus Cunha como delantero centro. No hay lesionados ni sancionados confirmados en la convocatoria, aunque Neymar no viajó con el equipo y no estará disponible para este partido.

En el bando visitante, Sébastien Migné alinearía a Johny Placide en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade y Carlens Arcus. Jean-Ricner Bellegarde y Josué Casimir actuarían en el centro del campo junto a Ruben Providence y Danley Jean Jacques, con Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor como referentes ofensivos. El equipo técnico no ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Neymar Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La Seleção comenzó el Mundial con un empate 1-1 ante Marruecos el 13 de junio, resultado que generó dudas sobre el nivel del equipo. Antes del torneo, los brasileños encadenaron tres victorias en amistosos, incluyendo un contundente 6-2 ante Panamá y un 3-1 frente a Croacia, aunque también cayeron 1-2 ante Francia en marzo. En total, Brasil marcó 13 goles y encajó 7 en estos cinco encuentros.

Haití presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Grenadiers perdieron su debut mundialista 0-1 ante Escocia el 14 de junio y también cayeron 1-2 ante Perú en un amistoso previo al torneo. Su mejor resultado reciente fue una goleada 4-0 ante Nueva Zelanda en junio. En conjunto, el equipo caribeño anotó 6 goles y recibió 5 en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haití

Haití 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial reciente entre ambas selecciones es escaso pero muy favorable para Brasil. El encuentro más reciente data de junio de 2016, cuando Brasil goleó a Haití 7-1 en la Copa América. El único otro precedente registrado tuvo lugar en agosto de 2004, con otra victoria brasileña por 6-0 en un amistoso disputado como local para Haití. Brasil ha ganado los dos partidos del historial disponible, anotando 13 goles y sin encajar ninguno.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, tanto Brasil como Haití se encuentran en la tercera posición tras la primera jornada.