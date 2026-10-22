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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Vitality Stadium de Bournemouth acoge este jueves un partido de Europa League entre los Cherries de Marco Rose y el AC Milán de Ruben Amorim, dos equipos que llegan al encuentro desde contextos muy distintos pero con objetivos claros en la competición continental.

Bournemouth atraviesa un momento desigual en la Premier League, pero en Europa su rendimiento ha sido impecable. Los de la costa sur no han perdido ningún partido europeo esta temporada, con una victoria a domicilio ante el Real Sociedad y un contundente 3-0 en casa frente al Sturm Graz que les ha dado confianza y solidez en la clasificación.

La gran noticia en el bando local es el posible regreso de Eli Junior Kroupi. El delantero francés de 20 años, que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 13 goles en liga, se ha reincorporado a los entrenamientos del grupo tras superar una fractura de metatarso sufrida en pretemporada. Rose confirmó que el jugador no entra en la lista UEFA para este partido, pero abrió la puerta a su participación en el próximo encuentro de Premier League.

El Milán llega al Vitality con la moral alta tras una victoria 3-2 ante el Atalanta en la Serie A el pasado fin de semana, pero con problemas físicos que complican la preparación del partido. Goncalo Ramos, el delantero portugués fichado por 74 millones de euros en verano, ha sufrido una sobrecarga muscular en la pantorrilla y está descartado para este encuentro. Samuel Chukwueze también causa baja por una lesión de cadera, y su ausencia podría prolongarse durante varios meses.

Ante la baja de Ramos, el joven Francesco Camarda, de 18 años, tiene todas las papeletas para repetir en el once inicial como referencia ofensiva del equipo italiano, en lo que sería su segunda titularidad consecutiva en competición europea esta temporada.

A pesar de los contratiempos, el Milán llega a Bournemouth como un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con autoridad y calidad en el mediocampo. Amorim tendrá que ajustar su plan de ataque, pero el talento en su plantilla le da margen de maniobra.

A continuación, te contamos cómo y dónde ver este partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Bournemouth, el técnico Marco Rose no ha facilitado una alineación confirmada ni un parte de bajas oficial de cara a este encuentro. Se actualizará la información disponible conforme se acerque el inicio del partido.

El AC Milán de Ruben Amorim afronta el partido con dos bajas de peso. Goncalo Ramos está descartado tras sufrir una sobrecarga en el gemelo durante un entrenamiento en Milanello, y el club espera los resultados de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión. Samuel Chukwueze tampoco estará disponible por una lesión de cadera que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Francesco Camarda apunta a titular en ataque.

Forma

El Bournemouth llega a este partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante el Sunderland en la Premier League. En Europa, los Cherries han sido especialmente sólidos, con triunfos ante el Real Sociedad fuera de casa y ante el Sturm Graz en el Vitality. Sus dos derrotas llegaron en liga frente al Chelsea, donde cayeron 5-1, y ante el Liverpool por 1-0. En total, han marcado ocho goles y encajado siete en ese período.

El AC Milán presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la victoria 3-2 sobre el Atalanta en el San Siro, un partido en el que dominaron con claridad antes de sufrir en el tramo final. En Europa, golearon 4-0 al Salzburgo tras perder su debut ante el Benfica por 2-0. En liga también empataron 1-1 con el Sassuolo. Los rossoneri han anotado diez goles y encajado cinco en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Bournemouth BOU 1 AC Milán MIL 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos equipos es un amistoso disputado en septiembre de 2016, en el que el AC Milán se impuso 2-1 al Bournemouth. Con un único encuentro en los registros disponibles, el historial entre ambos clubes es prácticamente inédito a nivel competitivo, lo que convierte este partido de Europa League en un duelo sin referentes claros entre los dos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de Europa League, el Bournemouth ocupa la quinta posición, mientras que el AC Milán figura en el puesto 16. Ambos equipos tienen margen de mejora en la clasificación, y este encuentro tiene un peso directo en sus respectivas aspiraciones de avanzar en la competición.