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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Cómo ver Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bodø/Glimt y Borussia Dortmund en la Liga de Campeones se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

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Bodø/Glimt recibe a Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion de Bodø en un partido de la Liga de Campeones que pondrá a prueba la solidez de ambos conjuntos en la fase de grupos.

El equipo noruego llega a este encuentro con una dinámica irregular. Kjetil Knutsen ha visto cómo su equipo alternaba victorias convincentes en la Eliteserien con una severa derrota por 5-0 ante el Bayern de Múnich en la competición continental, lo que deja en evidencia la brecha que aún existe entre los noruegos y la élite europea.

Dortmund, por su parte, atraviesa un momento de cierta turbulencia emocional. El conjunto alemán cedió dos puntos en los instantes finales ante Werder Bremen en la Bundesliga, cuando Ludovit Reis y Niclas Füllkrug igualaron un marcador que parecía sentenciado. Niko Kovac reconoció después que solo ellos mismos tenían la culpa de lo ocurrido.

Sin embargo, el técnico croata tiene motivos para mantener la confianza. Kovac acaba de firmar una renovación de contrato hasta 2029, una señal clara de que el club apuesta por su proyecto a largo plazo. Con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, Dortmund llega a Noruega con intención de reafirmarse.

El único precedente reciente entre ambos equipos terminó en empate, lo que sugiere que Bodø/Glimt no se rendirá sin pelear. En casa, los noruegos son capaces de generar dificultades a cualquier rival.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Kjetil Knutsen cuenta con una alineación probable que incluye a Nikita Haikin bajo palos, una línea defensiva formada por Aleesami, Bjørkan, Nielsen y Sjøvold, y un centro del campo con Kitolano, Brunstad Fet y Patrick Berg. Adelante, Auklend, Helmersen y Ole Blomberg apuntan a formar el tridente ofensivo. La única baja confirmada en el bando local es Odin Luraas Bjørtuft, que no estará disponible por sanción.

Niko Kovac alineará previsiblemente a Gregor Kobel en portería, con Daniel Svensson, Waldemar Anton y Joane Gadou en defensa. Joey Veerman, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha formarán el centro del campo, mientras que Beier, Karetsas y Reggiani acompañarán a Serhou Guirassy en ataque. Emre Can es baja por lesión y no viajará a Noruega.

Forma

Bodø/Glimt presenta un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kristiansund en la Eliteserien, aunque en la Copa noruega golearon al Rana FK por 6-2. La derrota más significativa de este período fue la caída por 5-0 ante el Bayern de Múnich en la Champions League. En total, el equipo de Knutsen ha marcado 15 goles y encajado 12 en estos cinco encuentros.

Borussia Dortmund acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Werder Bremen en la Bundesliga, donde los visitantes igualaron en los últimos minutos. Antes de ese tropiezo, Dortmund había ganado en Stuttgart por 1-0 y se había impuesto al Villarreal por 3-2 en la Champions League. En este período, el conjunto alemán ha anotado 11 goles y ha encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único precedente registrado entre ambos equipos en los últimos años tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025 en la Liga de Campeones, cuando Borussia Dortmund y Bodø/Glimt empataron 2-2 con el conjunto alemán como local. Con un único enfrentamiento en el historial reciente, no es posible establecer un patrón de dominio claro entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Bodø/Glimt ocupa la posición 36, lo que los sitúa en la zona de descenso de la fase de liga y convierte este partido en un encuentro de gran importancia para sus aspiraciones de avanzar. Borussia Dortmund, en cambio, se encuentra en el puesto 11, una posición que los coloca en el grupo de equipos que aspiran a clasificarse directamente para los octavos de final sin necesidad de pasar por la ronda de play-offs.