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Besiktas vs Crystal Palace: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Besiktas vs Crystal Palace
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Crystal Palace
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Cómo ver el partido de Europa League entre Besiktas y Crystal Palace, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Besiktas vs Crystal Palace se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium. Consulta a continuación las opciones de transmisión disponibles para seguir el partido.

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Besiktas recibe a Crystal Palace en el Tupras Stadyumu de Estambul en un partido de la UEFA Europa League. Vincenzo Italiano dirige a los turcos en un torneo continental donde cada punto tiene un peso considerable. Pierre Sage, por su parte, lleva a los Eagles a territorio hostil en busca de una actuación que les permita escalar en la tabla de la competición.

Besiktas llega al partido con una dinámica irregular. Los blanquinegros ganaron ante Hoffenheim en Europa y vencieron al Kocaelispor en liga, pero acaban de caer 2-0 ante Trabzonspor en el derbi del Superlig, un resultado que pone presión sobre el equipo de cara a este compromiso europeo.

Crystal Palace atraviesa un momento complicado. El equipo de Sage acumula una derrota contundente por 5-0 ante Brighton en la Premier League y otra caída en la Europa League ante el Lyon por 3-2. La única nota positiva reciente fue una victoria 3-1 sobre el Nottingham Forest.

En la tabla de la Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto 15. El contraste de posiciones convierte este partido en un duelo especialmente relevante para los Eagles, que necesitan sumar para alejarse de la zona baja del grupo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Besiktas contra Crystal Palace alineaciones probables

Manager

  • V. Italiano

En el lado local, Vincenzo Italiano prepara al Besiktas para este partido de Europa League. Por el momento no se han confirmado bajas por lesión ni sanciones, y se espera más información sobre la alineación probable a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Pierre Sage dirige a un Crystal Palace que también llega sin novedades confirmadas en cuanto a lesionados o suspendidos. Los detalles sobre la convocatoria se actualizarán conforme avance la semana.

Forma

BJK

BJK - Formulario

OM
W4-1
AMS
L3-2
KOB
W2-1
TSG
W2-3
TRS
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

LEE
D0-0
BRC
L0-2
NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Besiktas presenta un registro de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Trabzonspor en el Superlig, aunque antes de eso encadenaron triunfos ante Hoffenheim en Europa League y ante Kocaelispor en liga. En total, el equipo de Italiano ha marcado 12 goles y encajado 9 en ese período, con un rendimiento más sólido en Europa que en el campeonato doméstico.

Crystal Palace acumula 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Sage ganó 3-1 al Nottingham Forest en la Premier League, pero ha encajado ocho goles en sus tres derrotas, incluyendo el 5-0 ante Brighton y el 3-2 ante el Lyon en Europa League. El empate sin goles ante el Leeds fue el único partido en que los Eagles no concedieron.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Besiktas y Crystal Palace, por lo que no es posible establecer un historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto 15. Los Eagles tienen una necesidad urgente de mejorar su situación en el grupo si quieren seguir en la competición.

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