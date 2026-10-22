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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Cómo ver Besiktas vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Besiktas vs Crystal Palace se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium. Consulta a continuación las opciones de transmisión disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Besiktas recibe a Crystal Palace en el Tupras Stadyumu de Estambul en un partido de la UEFA Europa League. Vincenzo Italiano dirige a los turcos en un torneo continental donde cada punto tiene un peso considerable. Pierre Sage, por su parte, lleva a los Eagles a territorio hostil en busca de una actuación que les permita escalar en la tabla de la competición.

Besiktas llega al partido con una dinámica irregular. Los blanquinegros ganaron ante Hoffenheim en Europa y vencieron al Kocaelispor en liga, pero acaban de caer 2-0 ante Trabzonspor en el derbi del Superlig, un resultado que pone presión sobre el equipo de cara a este compromiso europeo.

Crystal Palace atraviesa un momento complicado. El equipo de Sage acumula una derrota contundente por 5-0 ante Brighton en la Premier League y otra caída en la Europa League ante el Lyon por 3-2. La única nota positiva reciente fue una victoria 3-1 sobre el Nottingham Forest.

En la tabla de la Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto 15. El contraste de posiciones convierte este partido en un duelo especialmente relevante para los Eagles, que necesitan sumar para alejarse de la zona baja del grupo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Vincenzo Italiano prepara al Besiktas para este partido de Europa League. Por el momento no se han confirmado bajas por lesión ni sanciones, y se espera más información sobre la alineación probable a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Pierre Sage dirige a un Crystal Palace que también llega sin novedades confirmadas en cuanto a lesionados o suspendidos. Los detalles sobre la convocatoria se actualizarán conforme avance la semana.

Forma

Besiktas presenta un registro de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Trabzonspor en el Superlig, aunque antes de eso encadenaron triunfos ante Hoffenheim en Europa League y ante Kocaelispor en liga. En total, el equipo de Italiano ha marcado 12 goles y encajado 9 en ese período, con un rendimiento más sólido en Europa que en el campeonato doméstico.

Crystal Palace acumula 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Sage ganó 3-1 al Nottingham Forest en la Premier League, pero ha encajado ocho goles en sus tres derrotas, incluyendo el 5-0 ante Brighton y el 3-2 ante el Lyon en Europa League. El empate sin goles ante el Leeds fue el único partido en que los Eagles no concedieron.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Besiktas y Crystal Palace, por lo que no es posible establecer un historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la UEFA Europa League, Besiktas ocupa la cuarta posición, mientras que Crystal Palace se encuentra en el puesto 15. Los Eagles tienen una necesidad urgente de mejorar su situación en el grupo si quieren seguir en la competición.