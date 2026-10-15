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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Cómo ver Benfica vs Celtic en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Benfica vs Celtic se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Consulta la disponibilidad en tu región y accede a la transmisión en vivo a través de los canales indicados.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Benfica recibe a Celtic en el Estadio da Luz de Lisboa en un partido de la UEFA Europa League que enfrenta a dos clubes con historias europeas bien escritas y momentos de forma muy distintos.

Marco Silva dirige a un Benfica que llega con confianza tras una victoria 2-0 ante Guimarães en la última jornada de liga. Las águilas han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una sola derrota ante el FC Oporto por 3-1.

Sin embargo, Silva no se confía. El técnico portugués ha advertido públicamente que Celtic es un nombre grande en Europa y que su equipo debe mantener la concentración máxima para no caer en errores. Georgiy Sudakov también ha respaldado ese mensaje desde el vestuario.

Celtic llega a Lisboa en un momento más turbulento. Martin O'Neill ha tenido que gestionar una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluyendo una caída 1-3 ante Ferencváros en Europa League y dos derrotas ante Rangers. El técnico llegó a plantearse su futuro, aunque reafirmó su compromiso con el club.

Los escoceses sí encontraron alivio el pasado 11 de octubre con una victoria 2-0 ante Motherwell en la Premiership, un resultado que puede servir de punto de inflexión antes de este desplazamiento a Portugal.

En la tabla de Europa League, Benfica ocupa una posición cómoda mientras que Celtic se encuentra en la parte baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un encuentro de distinta urgencia para cada equipo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Marco Silva prepara al Benfica sin que se hayan confirmado bajas ni convocatorias definitivas de cara a este encuentro de Europa League. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible.

Por parte del Celtic, Martin O'Neill tampoco ha facilitado datos sobre lesionados o sancionados. Las novedades del equipo visitante se añadirán conforme se acerque el momento del partido.

Forma

Benfica ha completado una racha sólida con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue un 2-0 ante Guimarães en Liga Portugal, y antes de eso sumaron una victoria 0-2 ante el AC Milán en Europa League. La única derrota en ese período llegó ante el FC Oporto por 3-1. En total, los lisboetas han marcado 10 goles y encajado cuatro en ese tramo.

Celtic ha acumulado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Motherwell en la Premiership, aunque antes de eso encadenaron caídas ante Ferencváros en Europa League por 1-3 y dos derrotas ante Rangers. Los escoceses han marcado tres goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos data del 20 de noviembre de 2012, cuando Benfica venció 2-1 a Celtic en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En los cinco últimos duelos registrados entre estos clubes, todos en competición europea, Benfica acumula tres victorias frente a una del Celtic, con un empate. En total, Benfica ha marcado siete goles y Celtic cuatro en esos cinco partidos.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Benfica ocupa la séptima posición, lo que los sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Celtic, en cambio, figura en el puesto 28, una posición que refleja la necesidad urgente de sumar puntos para no quedar eliminados en esta fase.