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Cómo ver Belgium vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica y Egipto se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica y Egipto abren su camino en el Grupo G del Mundial 2026 este lunes 15 de junio en el Seattle Stadium, en lo que supone el estreno de ambas selecciones en el torneo.

Los Diablos Rojos llegan bajo las órdenes de Rudi Garcia con una plantilla que combina experiencia y juventud. Kevin De Bruyne sigue siendo el cerebro del equipo, mientras que Jeremy Doku aporta desborde y peligro por las bandas. La clasificación a Norteamérica llegó de forma cómoda tras liderar el Grupo J de la UEFA.

Para Egipto, este partido tiene una carga especial. Los Faraones regresan al Mundial después de ausentarse en Qatar 2022, y Mohamed Salah llega con la determinación de escribir historia para su país en lo que podría ser su última participación en la competición.

El historial reciente entre ambas selecciones es escaso, con solo tres encuentros registrados en las últimas décadas. La última vez que se vieron las caras, en noviembre de 2022, Egipto se impuso 2-1. Bélgica querrá revertir ese resultado desde el primer minuto.

Egipto llega a Seattle después de una preparación intensa. El empate sin goles ante España y la victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí en los amistosos previos al torneo muestran un equipo que ha trabajado su solidez defensiva, aunque la derrota 2-1 ante Brasil en su último ensayo dejó algunas dudas.

Bélgica, por su parte, viene de golear 5-0 a Túnez y de vencer 2-0 a Croacia en sus dos últimos amistosos. La máquina ofensiva de Garcia parece bien engrasada de cara al debut mundialista.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia tiene prácticamente toda la plantilla disponible para el debut. La única baja confirmada de Bélgica es Zeno Debast por lesión. El once proyectado parte con Thibaut Courtois bajo palos; una línea de cuatro con Thomas Meunier, Timothy Castagne, Nathan Ngoy y Brandon Mechele; Youri Tielemans, Amadou Onana y Jeremy Doku en el centro del campo junto a Leandro Trossard; y Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere completando el bloque ofensivo.

Por parte de Egipto, Hossam Hassan no tiene lesionados ni sancionados registrados para este partido. El once probable sitúa a Mostafa Ahmed Shobeir en portería, con una defensa formada por Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Abou El Fotouh y Yasser Ibrahim. Mohanad Lasheen, Marwan Ateya y Emam Ashour ocuparían el mediocampo, con Trezeguet, Mohamed Salah y Omar Marmoush como referentes ofensivos. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Bélgica llega al Mundial con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con un balance de 15 goles a favor y solo dos en contra. La goleada 5-0 ante Túnez el 6 de junio fue su resultado más reciente, y antes habían derrotado 2-0 a Croacia. El único punto cedido llegó en el amistoso frente a México, con empate 1-1.

Egipto acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue ante Brasil (2-1) el 6 de junio. En el lado positivo, los Faraones vencieron 4-0 a Arabia Saudí en marzo y empataron sin goles ante España, lo que refleja cierta solidez defensiva puntual. La eliminación en la Copa Africana de Naciones ante Nigeria, con derrota 0-0 en penaltis en enero, marcó el inicio de este ciclo de resultados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre Bélgica y Egipto se limita a tres enfrentamientos conocidos. El más reciente data de noviembre de 2022, cuando Egipto venció 2-1 a Bélgica en un amistoso. Antes, en junio de 2018, los belgas se impusieron con claridad por 3-0. El encuentro más antiguo del registro tuvo lugar en febrero de 2005, con triunfo egipcio por 4-0 jugando como local. El balance global arroja dos victorias para Egipto y una para Bélgica en los tres partidos disputados.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Bélgica ocupa la primera posición y Egipto la segunda al inicio del torneo.