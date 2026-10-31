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Bundesliga
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Dónde ver el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga

Cómo ver el partido de Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Bundesliga - Jornada 8
Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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El Clásico alemán regresa a la Allianz Arena este sábado, cuando el Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en la jornada 8 de la Bundesliga. Dos equipos que arrancan la noche igualados en puntos y separados únicamente por la diferencia de goles en la tabla.

El Bayern llega al partido bajo la dirección del técnico interino Aaron Danks, que cubre la baja del entrenador titular Vincent Kompany, quien se recupera de una meningitis. A pesar de las circunstancias, los bávaros han mostrado solidez: su último partido fue una goleada 6-1 al Magdeburg en la DFB-Pokal el martes.

Las ausencias pesan en el once del Bayern. Manuel Neuer sigue sin estar disponible por molestias en el pie, y Jamal Musiala, Luis Díaz y Bara Ndiaye tampoco estarán. Joshua Kimmich, que se perdió los últimos tres partidos tras el repentino fallecimiento de su padre, podría regresar al grupo tras completar su primer entrenamiento con el equipo el viernes.

El Dortmund de Niko Kovac llega con confianza tras superar al Werder Bremen 3-2 en la DFB-Pokal el pasado martes, aunque el técnico croata llegó al partido con quejas públicas sobre el uso del VAR en las últimas semanas. En Dortmund esperan que el árbitro designado, Tobias Stieler, que sustituyó a Daniel Siebert por lesión, esté a la altura de la cita.

Harry Kane, ganador del Ballon d'Or y máximo referente ofensivo del Bayern, es el nombre propio del partido. El delantero inglés negocia una renovación con el club, y su continuidad a largo plazo en Múnich parece cada vez más probable. Michael Olise, con 54 goles y 61 asistencias en 119 partidos desde su llegada, aporta otra dimensión de peligro desde la banda.

Los dos equipos lideran la Bundesliga con 17 puntos cada uno tras siete jornadas, lo que convierte este choque en un duelo directo por la cima. El que gane dará un paso importante en la lucha por el título.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Borussia Dortmund alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Formación
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
J. UrbigJ. UrbigJ. StanisicJ. StanisicK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. RyersonJ. RyersonC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaD. SvenssonD. SvenssonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. VeermanJ. VeermanS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Borussia Dortmund

Manager

  • A. Danks
  • N. Kovac

El Bayern afronta el partido con varias bajas confirmadas: Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz, Tarek Buchmann y Bara Ndiaye no estarán disponibles. Jonas Urbig ocupará la portería por séptima vez esta temporada. Joshua Kimmich podría reaparecer tras completar su primer entrenamiento con el grupo el viernes, aunque la decisión final se tomará en función de cómo responda físicamente. El once probable del Bayern incluye a Urbig; Stanisic, Laimer, Tah, Upamecano; Kimmich, Pavlovic; Davies, Olise, Saibari; y Kane.

El Dortmund llega con cuatro bajas: Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma y Konstantinos Karetsas están en la enfermería. Niko Kovac dispone de su bloque habitual y el once previsto es: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Chukwuemeka, Nmecha; Svensson, Jobe Bellingham, Veerman; y Guirassy.

Forma

FCB

FCB - Formulario

VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BVB

BVB - Formulario

BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bayern llega al Clásico con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue una contundente victoria 6-1 ante el Magdeburg en la DFB-Pokal, y antes de eso golearon 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. En esa racha de cinco partidos han marcado 15 goles y encajado ocho, aunque dos de esos partidos terminaron en empate frente al Arsenal y al Viking en la Champions League.

El Dortmund acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue el 3-2 ante el Werder Bremen en la DFB-Pokal el martes. Su única derrota en ese tramo llegó en la Champions League ante el Bodø/Glimt. En liga han mostrado consistencia, con victorias ante el Eintracht Frankfurt y un empate sin goles frente al Union Berlin.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue la Supercopa alemana del 22 de agosto de 2026, que el Bayern ganó 2-1. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern acumula tres victorias, un empate y una derrota, con diez goles anotados frente a los siete del Dortmund. El único triunfo reciente del BVB fue el 2-3 en Dortmund en la Bundesliga de febrero de 2026, cuando los visitantes dieron la vuelta al marcador.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
7520256+1917
W
W
D
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
L
L
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
L
W
W
W
D
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
W
L
W
L
W
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
W
D
D
W
D
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
9
AugsburgoAugsburgoFCA
72321713+49
D
L
D
L
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
W
W
L
L
W
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
W
D
L
W
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
L
L
D
W
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

Bayern Múnich y Borussia Dortmund encabezan la Bundesliga en igualdad de condiciones con 17 puntos cada uno, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo entre los dos mejores equipos del campeonato. El ganador se colocará en solitario al frente de la clasificación.

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