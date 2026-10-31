Dónde ver el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

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Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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El Clásico alemán regresa a la Allianz Arena este sábado, cuando el Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en la jornada 8 de la Bundesliga. Dos equipos que arrancan la noche igualados en puntos y separados únicamente por la diferencia de goles en la tabla.

El Bayern llega al partido bajo la dirección del técnico interino Aaron Danks, que cubre la baja del entrenador titular Vincent Kompany, quien se recupera de una meningitis. A pesar de las circunstancias, los bávaros han mostrado solidez: su último partido fue una goleada 6-1 al Magdeburg en la DFB-Pokal el martes.

Las ausencias pesan en el once del Bayern. Manuel Neuer sigue sin estar disponible por molestias en el pie, y Jamal Musiala, Luis Díaz y Bara Ndiaye tampoco estarán. Joshua Kimmich, que se perdió los últimos tres partidos tras el repentino fallecimiento de su padre, podría regresar al grupo tras completar su primer entrenamiento con el equipo el viernes.

El Dortmund de Niko Kovac llega con confianza tras superar al Werder Bremen 3-2 en la DFB-Pokal el pasado martes, aunque el técnico croata llegó al partido con quejas públicas sobre el uso del VAR en las últimas semanas. En Dortmund esperan que el árbitro designado, Tobias Stieler, que sustituyó a Daniel Siebert por lesión, esté a la altura de la cita.

Harry Kane, ganador del Ballon d'Or y máximo referente ofensivo del Bayern, es el nombre propio del partido. El delantero inglés negocia una renovación con el club, y su continuidad a largo plazo en Múnich parece cada vez más probable. Michael Olise, con 54 goles y 61 asistencias en 119 partidos desde su llegada, aporta otra dimensión de peligro desde la banda.

Los dos equipos lideran la Bundesliga con 17 puntos cada uno tras siete jornadas, lo que convierte este choque en un duelo directo por la cima. El que gane dará un paso importante en la lucha por el título.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Bayern afronta el partido con varias bajas confirmadas: Manuel Neuer, Jamal Musiala, Luis Díaz, Tarek Buchmann y Bara Ndiaye no estarán disponibles. Jonas Urbig ocupará la portería por séptima vez esta temporada. Joshua Kimmich podría reaparecer tras completar su primer entrenamiento con el grupo el viernes, aunque la decisión final se tomará en función de cómo responda físicamente. El once probable del Bayern incluye a Urbig; Stanisic, Laimer, Tah, Upamecano; Kimmich, Pavlovic; Davies, Olise, Saibari; y Kane.

El Dortmund llega con cuatro bajas: Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma y Konstantinos Karetsas están en la enfermería. Niko Kovac dispone de su bloque habitual y el once previsto es: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Chukwuemeka, Nmecha; Svensson, Jobe Bellingham, Veerman; y Guirassy.

Forma

El Bayern llega al Clásico con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue una contundente victoria 6-1 ante el Magdeburg en la DFB-Pokal, y antes de eso golearon 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga. En esa racha de cinco partidos han marcado 15 goles y encajado ocho, aunque dos de esos partidos terminaron en empate frente al Arsenal y al Viking en la Champions League.

El Dortmund acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue el 3-2 ante el Werder Bremen en la DFB-Pokal el martes. Su única derrota en ese tramo llegó en la Champions League ante el Bodø/Glimt. En liga han mostrado consistencia, con victorias ante el Eintracht Frankfurt y un empate sin goles frente al Union Berlin.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue la Supercopa alemana del 22 de agosto de 2026, que el Bayern ganó 2-1. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern acumula tres victorias, un empate y una derrota, con diez goles anotados frente a los siete del Dortmund. El único triunfo reciente del BVB fue el 2-3 en Dortmund en la Bundesliga de febrero de 2026, cuando los visitantes dieron la vuelta al marcador.

Clasificación

Bayern Múnich y Borussia Dortmund encabezan la Bundesliga en igualdad de condiciones con 17 puntos cada uno, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo entre los dos mejores equipos del campeonato. El ganador se colocará en solitario al frente de la clasificación.