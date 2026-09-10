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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. También está disponible en ESPN Premium Argentina para los aficionados en ese país. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Allianz Arena de Múnich acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y el conjunto noruego Bodø/Glimt. Los bávaros llegan a este compromiso europeo con el peso de ser uno de los candidatos al título continental, respaldados por una plantilla de primer nivel bajo las órdenes de Vincent Kompany.

El Bayern atraviesa un momento de forma desigual. Tras una victoria contundente ante el VfB Stuttgart por 5-1 y el triunfo en la Supercopa frente al Borussia Dortmund, los muniqueses no pasaron del empate sin goles ante el Schalke 04 en la jornada más reciente de Bundesliga. Kompany buscará que su equipo recupere fluidez ofensiva en el escenario europeo.

Harry Kane encabeza el ataque bávaro y sigue acumulando argumentos para figurar entre los mejores del mundo. El capitán inglés tiene opciones reales de optar al Balón de Oro 2026, aunque enfrenta una competencia feroz de nombres como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia.

El Bodø/Glimt llega en un estado de forma extraordinario. El conjunto noruego encadena cinco victorias consecutivas, incluyendo dos triunfos en la fase de clasificación de la Champions League ante el NEC Nimega. El equipo de Kjetil Knutsen ha demostrado ser capaz de competir en el máximo nivel europeo.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este duelo en un encuentro con implicaciones directas en la clasificación. Un resultado positivo podría impulsar a cualquiera de los dos hacia los puestos de privilegio del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, las alineaciones probables y el análisis del estado de forma de ambos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany tiene previsto alinear un once con Manuel Neuer bajo palos, una defensa formada por Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Konrad Laimer, y un centro del campo con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. En ataque, Jamal Musiala, Luis Díaz y Michael Olise apoyarán a Harry Kane como referencia ofensiva. No se registran bajas por lesión ni sanción en el conjunto local de cara a este encuentro.

Por parte del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen cuenta con Nikita Haikin en portería y una línea defensiva compuesta por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan y Villads Nielsen. En el mediocampo figuran Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Sondre Auklend, mientras que Ole Blomberg, Andreas Helmersen y Ola Brynhildsen formarán el tridente ofensivo. El equipo noruego tampoco presenta bajas confirmadas para este partido.

Forma

El Bayern Múnich presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, que rompió una racha de victorias que incluía un 5-1 al VfB Stuttgart y un 1-2 ante el Borussia Dortmund en la Supercopa. En total, los bávaros han anotado 12 goles y encajado 2 en ese período.

El Bodø/Glimt llega con una dinámica impecable: cinco victorias en cinco partidos. La más reciente fue un triunfo 1-2 frente al Fredrikstad en la Eliteserien. Destacan especialmente los dos triunfos consecutivos ante el NEC Nimega en la clasificación para la Champions League, con marcadores de 3-0 y 1-3. El conjunto noruego ha marcado 15 goles y solo ha concedido 4 en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos previos entre Bayern Múnich y Bodø/Glimt. Este partido podría ser el primero entre ambos conjuntos a nivel oficial.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto Bayern Múnich como Bodø/Glimt ocupan la séptima posición en sus respectivos grupos.