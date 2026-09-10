¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoBodoe/Glimt
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt
Bayern Múnich
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. También está disponible en ESPN Premium Argentina para los aficionados en ese país. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Allianz Arena de Múnich acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y el conjunto noruego Bodø/Glimt. Los bávaros llegan a este compromiso europeo con el peso de ser uno de los candidatos al título continental, respaldados por una plantilla de primer nivel bajo las órdenes de Vincent Kompany.

El Bayern atraviesa un momento de forma desigual. Tras una victoria contundente ante el VfB Stuttgart por 5-1 y el triunfo en la Supercopa frente al Borussia Dortmund, los muniqueses no pasaron del empate sin goles ante el Schalke 04 en la jornada más reciente de Bundesliga. Kompany buscará que su equipo recupere fluidez ofensiva en el escenario europeo.

Harry Kane encabeza el ataque bávaro y sigue acumulando argumentos para figurar entre los mejores del mundo. El capitán inglés tiene opciones reales de optar al Balón de Oro 2026, aunque enfrenta una competencia feroz de nombres como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia.

El Bodø/Glimt llega en un estado de forma extraordinario. El conjunto noruego encadena cinco victorias consecutivas, incluyendo dos triunfos en la fase de clasificación de la Champions League ante el NEC Nimega. El equipo de Kjetil Knutsen ha demostrado ser capaz de competir en el máximo nivel europeo.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este duelo en un encuentro con implicaciones directas en la clasificación. Un resultado positivo podría impulsar a cualquiera de los dos hacia los puestos de privilegio del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, las alineaciones probables y el análisis del estado de forma de ambos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Formación
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
M. NeuerM. NeuerA. DaviesA. DaviesJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. MusialaJ. MusialaLuis DíazLuis DíazA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneN. HaikinN. HaikinF. SjoevoldF. SjoevoldO. BjoertuftO. BjoertuftF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergA. HelmersenA. HelmersenO. BrynhildsenO. Brynhildsen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • V. Kompany
  • K. Knutsen

Vincent Kompany tiene previsto alinear un once con Manuel Neuer bajo palos, una defensa formada por Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Konrad Laimer, y un centro del campo con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. En ataque, Jamal Musiala, Luis Díaz y Michael Olise apoyarán a Harry Kane como referencia ofensiva. No se registran bajas por lesión ni sanción en el conjunto local de cara a este encuentro.

Por parte del Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen cuenta con Nikita Haikin en portería y una línea defensiva compuesta por Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan y Villads Nielsen. En el mediocampo figuran Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg y Sondre Auklend, mientras que Ole Blomberg, Andreas Helmersen y Ola Brynhildsen formarán el tridente ofensivo. El equipo noruego tampoco presenta bajas confirmadas para este partido.

Forma

FCB

FCB - Formulario

HDH
W2-4
BVB
W1-2
VFB
W5-1
OSN
W1-4
S04
D0-0
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOD

BOD - Formulario

NEC
W1-3
NEC
W3-0
F/S
W0-5
RBK
W4-2
FRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
17/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Bayern Múnich presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Schalke 04 en la Bundesliga, que rompió una racha de victorias que incluía un 5-1 al VfB Stuttgart y un 1-2 ante el Borussia Dortmund en la Supercopa. En total, los bávaros han anotado 12 goles y encajado 2 en ese período.

El Bodø/Glimt llega con una dinámica impecable: cinco victorias en cinco partidos. La más reciente fue un triunfo 1-2 frente al Fredrikstad en la Eliteserien. Destacan especialmente los dos triunfos consecutivos ante el NEC Nimega en la clasificación para la Champions League, con marcadores de 3-0 y 1-3. El conjunto noruego ha marcado 15 goles y solo ha concedido 4 en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos previos entre Bayern Múnich y Bodø/Glimt. Este partido podría ser el primero entre ambos conjuntos a nivel oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto Bayern Múnich como Bodø/Glimt ocupan la séptima posición en sus respectivos grupos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google