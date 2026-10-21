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Bayern Múnich vs Arsenal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich vs Arsenal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

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Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Allianz Arena de Múnich recibe este miércoles a un Arsenal que llega como uno de los conjuntos más temidos de Europa. El duelo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 enfrenta a dos clubes que ya se conocen bien en esta competición.

Vincent Kompany dirige a un Bayern que viene de golear 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga, aunque su arranque europeo ha sido irregular. Los bávaros empataron 3-3 ante el Viking en su último partido continental, una actuación que genera dudas sobre su solidez defensiva en casa.

El Arsenal de Mikel Arteta, por su parte, atraviesa un momento de notable consistencia. Los Gunners ganaron 3-0 al Lille en su anterior jornada de Champions y el fin de semana se impusieron 0-1 al Nottingham Forest en la Premier League.

Jonathan Tah, defensor alemán del Bayern, ha reconocido públicamente la amenaza que representa Kai Havertz, a quien considera un jugador todavía infravalorado pese a su rendimiento constante al más alto nivel. Ezri Konsa, por su parte, llega motivado tras el recuerdo de victorias anteriores ante el Bayern y con hambre de conquistar más títulos.

El Arsenal terminó la temporada pasada como subcampeón de Europa, cayendo ante el París Saint-Germain en la final de Budapest en los penaltis. Esa herida sigue fresca, y los londinenses tienen razones de sobra para querer demostrar que pueden ir más lejos esta vez.

Los dos equipos se sitúan en la zona media-alta de la tabla de la fase de liga, lo que convierte este encuentro en un choque con implicaciones directas en la clasificación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlLuis DíazLuis DíazI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Múnich

Once inicial

Arsenal

Manager

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos, con Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en defensa, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo junto a Lennart Karl, y Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane en ataque.

Mikel Arteta llega a Múnich con las bajas de Piero Hincapié, William Saliba y Christos Tzolis. El once proyectado sitúa a David Raya en portería, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa, Martin Ødegaard y Declan Rice en el centro junto a Noni Madueke y Myles Lewis-Skelly, y Bukayo Saka y Kai Havertz en la línea ofensiva.

Forma

FCB

FCB - Formulario

ELV
W1-2
FCU
W7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
NFO
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Bayern llega con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su mejor resultado fue el 7-0 ante el Union Berlin, aunque el empate 3-3 frente al Viking en Champions y el 2-2 ante el Augsburgo en Bundesliga muestran cierta inconsistencia. En total, los bávaros han marcado 19 goles y encajado 7 en ese tramo.

El Arsenal acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única caída llegó ante el Brighton por 3-0 en la Premier League, pero desde entonces los Gunners han respondido con victorias consecutivas, incluyendo el 3-0 ante el Lille en Champions y el 1-0 al Nottingham Forest el pasado fin de semana. En ese período han anotado 10 goles y recibido 4.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateArsenal
3
1
1
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
14Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 26 de noviembre de 2025 en la fase de liga de la Champions League, con victoria del Arsenal por 3-1 como local. En los cinco últimos duelos, el Bayern registra dos victorias, Arsenal dos, y uno terminó en empate. Los bávaros ganaron 1-0 en abril de 2024 en Múnich, mientras que los Gunners se impusieron 3-1 en la misma competición en noviembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Arsenal ocupa la séptima posición y el Bayern Múnich la décima. Ambos conjuntos se encuentran en la zona de clasificación directa para los octavos de final, lo que otorga a este duelo un valor añadido en la lucha por asegurar una posición privilegiada en la tabla.

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