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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Allianz Arena

Cómo ver Bayern Múnich vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bayern Múnich vs Arsenal se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium. También está disponible en Fox Sports Argentina para los seguidores en esa región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Allianz Arena de Múnich recibe este miércoles a un Arsenal que llega como uno de los conjuntos más temidos de Europa. El duelo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 enfrenta a dos clubes que ya se conocen bien en esta competición.

Vincent Kompany dirige a un Bayern que viene de golear 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga, aunque su arranque europeo ha sido irregular. Los bávaros empataron 3-3 ante el Viking en su último partido continental, una actuación que genera dudas sobre su solidez defensiva en casa.

El Arsenal de Mikel Arteta, por su parte, atraviesa un momento de notable consistencia. Los Gunners ganaron 3-0 al Lille en su anterior jornada de Champions y el fin de semana se impusieron 0-1 al Nottingham Forest en la Premier League.

Jonathan Tah, defensor alemán del Bayern, ha reconocido públicamente la amenaza que representa Kai Havertz, a quien considera un jugador todavía infravalorado pese a su rendimiento constante al más alto nivel. Ezri Konsa, por su parte, llega motivado tras el recuerdo de victorias anteriores ante el Bayern y con hambre de conquistar más títulos.

El Arsenal terminó la temporada pasada como subcampeón de Europa, cayendo ante el París Saint-Germain en la final de Budapest en los penaltis. Esa herida sigue fresca, y los londinenses tienen razones de sobra para querer demostrar que pueden ir más lejos esta vez.

Los dos equipos se sitúan en la zona media-alta de la tabla de la fase de liga, lo que convierte este encuentro en un choque con implicaciones directas en la clasificación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Vincent Kompany no podrá contar con Jamal Musiala por lesión, mientras que Michael Olise cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable del Bayern incluye a Manuel Neuer bajo palos, con Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en defensa, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo junto a Lennart Karl, y Luis Díaz, Ismael Saibari y Harry Kane en ataque.

Mikel Arteta llega a Múnich con las bajas de Piero Hincapié, William Saliba y Christos Tzolis. El once proyectado sitúa a David Raya en portería, con Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa, Martin Ødegaard y Declan Rice en el centro junto a Noni Madueke y Myles Lewis-Skelly, y Bukayo Saka y Kai Havertz en la línea ofensiva.

Forma

El Bayern llega con un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su mejor resultado fue el 7-0 ante el Union Berlin, aunque el empate 3-3 frente al Viking en Champions y el 2-2 ante el Augsburgo en Bundesliga muestran cierta inconsistencia. En total, los bávaros han marcado 19 goles y encajado 7 en ese tramo.

El Arsenal acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única caída llegó ante el Brighton por 3-0 en la Premier League, pero desde entonces los Gunners han respondido con victorias consecutivas, incluyendo el 3-0 ante el Lille en Champions y el 1-0 al Nottingham Forest el pasado fin de semana. En ese período han anotado 10 goles y recibido 4.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 26 de noviembre de 2025 en la fase de liga de la Champions League, con victoria del Arsenal por 3-1 como local. En los cinco últimos duelos, el Bayern registra dos victorias, Arsenal dos, y uno terminó en empate. Los bávaros ganaron 1-0 en abril de 2024 en Múnich, mientras que los Gunners se impusieron 3-1 en la misma competición en noviembre de 2025.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Arsenal ocupa la séptima posición y el Bayern Múnich la décima. Ambos conjuntos se encuentran en la zona de clasificación directa para los octavos de final, lo que otorga a este duelo un valor añadido en la lucha por asegurar una posición privilegiada en la tabla.