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Primera División - Jornada 1 27 ago 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Athletic Club se puede seguir en vivo a través de DIRECTV Sports Argentina y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para ver el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona recibe al Athletic Club en el Spotify Camp Nou en un partido de Primera División que enfrenta a dos de los clubes más representativos del fútbol español. Los blaugrana buscan consolidar su arranque liguero ante un rival que llega con la necesidad urgente de sumar sus primeros puntos de la temporada.

El equipo de Hans-Dieter Flick viene de golear al Elche por 5-0 en la jornada inaugural, una demostración de poderío ofensivo que confirma las buenas sensaciones del conjunto catalán. Con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha como referentes del juego, el Barcelona se presenta como favorito en su propio estadio.

El Athletic Club, por su parte, atraviesa un momento delicado. El conjunto de Edin Terzic cayó 3-1 ante el Sevilla en su debut liguero y acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Los vizcaínos necesitan una reacción de carácter para frenar una racha negativa que preocupa a su afición.

Los antecedentes recientes no invitan al optimismo para los visitantes. El Barcelona ha dominado con claridad los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, incluyendo una goleada por 5-0 en la Supercopa y un 4-0 en liga, resultados que reflejan la diferencia actual entre ambas escuadras.

Con el Athletic sumido en la parte baja de la tabla y el Barcelona buscando escalar posiciones desde el quinto puesto, el partido tiene lecturas muy distintas para cada vestuario. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Barcelona, Hans-Dieter Flick no podrá contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong, ambos en la enfermería. El once probable blaugrana apunta a Joan García en portería, con una línea defensiva formada por Pau Cubarsí, Gerard Martin, Eric García y João Cancelo. Marc Bernal ocuparía el centro del campo junto a Pedri y Fermín López, mientras que Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha formarían el ataque.

El Athletic Club llega con varias bajas sensibles. Unai Eguiluz, Daniel Vivian y Benat Prados están en la lista de lesionados, y Yuri Berchiche cumple sanción. Edin Terzic apunta a un once con Unai Simón bajo palos, Alex Berenguer, Aitor Paredes, Yeray Álvarez y Jesús Areso en defensa, y Nico Williams e Iñaki Williams como referentes ofensivos junto a Gorka Guruzeta. Se actualizará la información conforme se acerque el partido.

Forma

El Barcelona llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Su debut liguero fue una goleada por 5-0 al Elche, y anteriormente venció al Al Ahly SC por 2-1 y al Basilea por 5-2 en amistosos. La única derrota en ese periodo llegó ante el Udinese por 1-0 en pretemporada. Los blaugrana han marcado nueve goles y encajado dos en esos cinco partidos.

El Athletic Club presenta un panorama opuesto: solo una victoria en sus últimos cinco partidos, lograda en un amistoso de pretemporada ante el Burgos por 3-0. Su estreno en Primera División fue una derrota por 3-1 contra el Sevilla, y antes cayeron ante Real Zaragoza por 3-1 y ante el Atalanta por 1-0. En total, los vizcaínos han anotado seis goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de marzo de 2026 en Primera División, con victoria del Barcelona por 1-0 en San Mamés. Antes de ese resultado, el Barcelona goleó al Athletic por 5-0 en la Supercopa en enero de 2026 y por 4-0 en liga en noviembre de 2025. En los últimos cinco encuentros entre ambos, el Barcelona ha ganado en cuatro ocasiones y el Athletic en ninguna, con un total de once goles a favor de los blaugrana y solo uno a favor de los vascos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la quinta posición y el Athletic Club se encuentra en el puesto 20.