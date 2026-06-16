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World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Austria vs Jordania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austria y Jordania se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Austria y Jordania abren su camino en el Mundial FIFA 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en un duelo del Grupo J que marca el debut mundialista de ambas selecciones en esta edición del torneo.

Ralf Rangnick lleva a Das Team a su primera Copa del Mundo en 28 años, respaldado por una clasificación europea dominante que incluyó una racha de cinco victorias consecutivas. El técnico alemán, que recientemente rechazó una oferta del AC Milan para renovar su contrato con Austria, llega a Estados Unidos con un bloque compacto y una identidad táctica bien definida basada en la presión intensa y las transiciones verticales rápidas.

David Alaba y Marcel Sabitzer lideran una columna vertebral veterana que se mezcla con una generación joven hambrienta. Michael Gregoritsch, autor del gol que selló la clasificación ante Bosnia y Herzegovina en noviembre pasado, también estará presente desde el inicio.

Jordania, por su parte, escribe historia solo con estar aquí. Al-Nashama disputa su primer Mundial y llega bajo las órdenes de Jamal Sellami, un técnico pragmático que ha construido un equipo difícil de batir, disciplinado en defensa y letal en la transición. Musa Al-Taamari es el gran peligro ofensivo jordano, un extremo explosivo con capacidad para desequilibrar a cualquier rival.

Los jordanos llegan con una racha reciente complicada, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluida una goleada 4-1 ante Suiza en mayo. Sin embargo, en un partido de debut mundialista, los registros de preparación cuentan menos que la motivación y el orden táctico.

Con Argentina y Argelia también en el Grupo J, ninguno de los dos equipos puede permitirse un tropiezo en el arranque. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Austria, dirigida por Ralf Rangnick, presenta un once probable con Alexander Schlager bajo palos; Philipp Lienhart, David Alaba, Stefan Posch y Konrad Laimer en defensa; Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Nicolas Seiwald en el mediocampo; y Michael Gregoritsch junto a Xaver Schlager y Marko Arnautovic en ataque. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción en el bando austríaco.

Jordania, bajo las órdenes de Jamal Sellami, alineará previsiblemente con Yazeed Abulaila en portería; Saleem Obaid, Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib y Nizar Al Rashdan como línea defensiva; Mohannad Abu Taha, Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh y Ali Iyad Olwan en el centro del campo; y Odeh Fakhouri junto a Mousa Tamari en la delantera. Al igual que Austria, Al-Nashama no registra lesionados ni sancionados confirmados de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Austria llega al debut mundialista con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante Túnez el 1 de junio, y previamente también se impusieron 1-0 a Corea del Sur en marzo. El triunfo más contundente de la serie fue el 5-1 ante Ghana, también en marzo. El único punto cedido llegó con el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación el pasado noviembre. Das Team anotó nueve goles y encajó tres en ese periodo.

Jordania presenta un panorama más irregular, con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-0 ante Colombia el 7 de junio, y antes cayeron 4-1 ante Suiza en mayo. Los empates 2-2 ante Nigeria y Costa Rica en marzo fueron los únicos puntos cosechados en esa racha. Al-Nashama recibió 11 goles y marcó siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Austria y Jordania nunca se han enfrentado antes. El partido del 17 de junio en Santa Clara será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo J del Mundial 2026, Austria ocupa la tercera posición y Jordania la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.