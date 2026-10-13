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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético Madrid y Manchester United se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Accede a tu plataforma y disfruta del encuentro en vivo.

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El Atlético Madrid recibe al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un encuentro de la fase de liga de la Champions League. Diego Simeone busca mejorar la posición de su equipo en la tabla europea, mientras que los visitantes llegan con la necesidad urgente de sumar puntos fuera de casa.

El Atlético atraviesa un momento de solidez en LaLiga. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo un triunfo ante el Real Madrid, dibujan a un equipo en plena confianza y con el Metropolitano como fortaleza.

El Manchester United, en cambio, llega a Madrid en uno de sus peores momentos de la temporada. Michael Carrick no ha conseguido que su equipo gane ninguno de sus últimos cuatro partidos en la Premier League, y la derrota ante el Manchester City y la eliminación en la Carabao Cup han intensificado las dudas sobre su gestión.

Carrick ha respondido a sus críticos con determinación, asegurando que el vestuario tiene plena confianza en superar este bache. Simeone, por su parte, ha advertido a los suyos que el United sigue siendo un rival peligroso pese a sus dificultades domésticas.

Las bajas en el conjunto inglés complican aún más el panorama. Luke Shaw, Kobbie Mainoo y Benjamin Sesko, entre otros, no estarán disponibles para el técnico visitante, lo que limita las opciones y añade presión a un grupo que ya carga con el peso de los malos resultados.

La posición de ambos conjuntos en la tabla de la Champions League convierte este partido en algo más que un trámite europeo. United llega con margen de maniobra; el Atlético necesita los tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación directa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Simeone no tiene bajas ni sanciones confirmadas para este encuentro. El técnico argentino tiene previsto alinear a Jan Oblak bajo palos, con Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero y Álex Grimaldo en defensa. Alejandro Baena, Pablo Barrios, Giuliano Simeone y Koke formarían el centro del campo, con Julián Álvarez y Kang-In Lee en ataque.

Michael Carrick afronta este partido con una lista de bajas considerable. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte y Patrick Dorgu están descartados por lesión. El once previsto sitúa a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro y Lisandro Martínez en defensa, Bruno Fernandes, Carlos Baleba y Youri Tielemans en el centro del campo, y Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha en ataque.

Forma

El Atlético Madrid llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo a domicilio ante el Alavés por 1-2, y en ese mismo período golearon al Osasuna 4-0 y derrotaron al Real Madrid 2-1. La única derrota llegó ante el Liverpool en la Champions League por 2-1. En esos cinco partidos, el conjunto rojiblanco ha marcado diez goles y encajado cuatro.

El Manchester United suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 en el campo del Tottenham en la Premier League. La única victoria llegó ante el Sabah FK en la Champions League con un contundente 4-0, mientras que las derrotas ante el Brighton en la Carabao Cup y ante el Manchester City en liga completan un tramo de temporada complicado. En total, el United ha marcado siete goles y encajado seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que el Manchester United ganó 2-1. En competición oficial, el último precedente data de la Champions League 2021-22, donde el Atlético eliminó al United con una victoria 1-0 en Old Trafford tras el 1-1 de la ida en Madrid. Considerando los cuatro partidos del historial disponible, el Atlético acumula dos victorias frente a una del United, con un empate.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Manchester United ocupa la cuarta posición, lo que le sitúa cómodamente dentro de los puestos de clasificación directa para la siguiente fase. El Atlético Madrid, en cambio, se encuentra en el puesto 25, una posición que le obliga a ganar para no perder contacto con la zona de clasificación y que convierte este partido en un partido de necesidad para los locales.