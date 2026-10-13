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Arsenal vs Lille: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal vs Lille
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Arsenal y Lille, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Arsenal vs Lille en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Arsenal vs Lille se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Los aficionados en Argentina también cuentan con la opción de ESPN Premium Argentina para seguir el encuentro en vivo.

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El Emirates Stadium acoge un duelo de Liga de Campeones cargado de emociones cuando Arsenal recibe a Lille en Londres. El conjunto de Mikel Arteta busca sumar tres puntos vitales en la fase de grupos mientras el club francés llega dispuesto a dar la sorpresa en territorio inglés.

Los Gunners llegan al partido con la confianza de haber superado a Leeds en la Premier League, aunque las ausencias en el vestuario complican la preparación del técnico español. Arteta tiene motivos para el optimismo, pero también para la cautela ante las novedades médicas de los últimos días.

Para Lille, la visita a Londres representa una prueba de fuego en su campaña europea. El equipo de Davide Ancelotti llega con bajas propias y la presión de mejorar su posición en la tabla de la Champions League.

El partido tiene una carga sentimental añadida: Gabriel Magalhaes se enfrenta a su exclub, mientras que Olivier Giroud, histórico delantero del Arsenal, regresa al estadio donde escribió parte de su leyenda como jugador del conjunto visitante. El técnico Arteta también ha reconocido públicamente el legado del francés en el club.

El partido promete intensidad competitiva y un ambiente especial en el norte de Londres. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arsenal contra Lille alineaciones

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielJ. TimberJ. TimberE. EzeE. EzeM. MerinoM. MerinoN. MaduekeN. MaduekeB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. Ngoyteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudN. BentalebN. BentalebD. BakwaD. BakwaB. AndreB. AndreN. MukauN. MukauH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Lille

Suplentes

Manager

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta afronta el partido con dos bajas por lesión confirmadas: Piero Hincapié y Martín Zubimendi, ambos con problemas en el tobillo, no estarán disponibles. William Saliba, aunque ha retomado los entrenamientos, figura entre los lesionados y no entraría en el once inicial. El XI probable de Arsenal contempla a David Raya bajo palos, con una línea defensiva formada por Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel y Ben White, y un mediocampo con Eberechi Eze, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Mikel Merino y Bruno Guimaraes, con Viktor Gyokeres como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Davide Ancelotti no podrá contar con Hamza Igamane por lesión, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción y queda fuera por suspensión. El once probable de Lille apunta a Berke Ozer en portería, con Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Calvin Verdonk en defensa, y una línea de mediocampo y ataque compuesta por Benjamin André, Dilane Bakwa, Nabil Bentaleb, Gaetan Perrin, Hakon Arnar Haraldsson y Ayase Ueda.

Arsenal

Lesiones y suspensiones

Lille

Forma

ARS

ARS - Formulario

NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LIL

LIL - Formulario

BET
L2-3
TRO
W2-0
NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Arsenal llega al partido con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue ante Leeds por 2-1 en la Premier League, resultado que refuerza la moral del equipo antes del compromiso europeo. En ese tramo, los Gunners también se impusieron al SSC Nápoles por 0-1 en la Champions League y al Sunderland por 0-2 en liga, aunque sufrieron una abultada derrota ante Brighton por 3-0. En total, el equipo de Arteta ha marcado nueve goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

Lille llega con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, con un empate en un amistoso que completa el cuadro. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante Le Havre en la Ligue 1, mientras que en la Champions League cayeron ante el Real Betis por 2-3. El conjunto francés ha marcado seis goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos directos recientes entre Arsenal y Lille para contextualizar la historia entre ambos clubes. La información sobre el historial entre los dos equipos se actualizará en cuanto esté disponible.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la UEFA Champions League, Arsenal ocupa la decimoquinta posición, mientras que Lille se encuentra en el puesto veintidós. Ambos conjuntos necesitan puntos para mejorar su situación en la fase de grupos y asegurar su continuidad en la competición.

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