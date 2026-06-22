Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Austria se puede seguir en vivo por televisión y streaming a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Argentina recibe a Austria en el Dallas Stadium de Arlington en un duelo del Grupo J del Mundial 2026 que puede definir el liderato de la zona antes del cierre de la fase de grupos.

La Albiceleste llega como campeona del mundo y con el paso ya asegurado a la siguiente ronda. Lionel Scaloni dispone de un equipo que mostró solidez en su debut mundialista, aunque la selección argelina presentó una queja formal ante la FIFA por las actuaciones de Lionel Messi y Alexis Mac Allister en ese partido.

Austria, por su parte, también suma tres puntos tras vencer a Jordania en su estreno en el torneo. Ralf Rangnick ha construido un equipo disciplinado y vertical que no tiene nada que envidiarle a rivales de mayor tradición en este tipo de escenarios.

Messi es, como siempre, el punto de atención. Con este probablemente siendo su último Mundial, cada partido que disputa adquiere una dimensión especial para los millones de argentinos que han convertido cada sede en una extensión de Buenos Aires. La presencia masiva de hinchas albicelestes ya fue evidente en Kansas City durante la primera jornada.

Enfrente, Austria llega con la confianza de haber ganado su primer partido mundialista y con jugadores como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer capaces de hacerle daño a cualquier rival en transición.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no tiene bajas confirmadas para este partido y podría alinear al mismo once que venció a Argelia. El equipo proyectado cuenta con Damián Martínez en el arco, una defensa formada por Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina y Lisandro Martínez, y una línea de mediocampistas con Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Lionel Messi y Lautaro Martínez completan el ataque.

Ralf Rangnick tampoco reporta lesionados ni suspendidos. El once previsto de Austria sitúa a Alexander Schlager bajo los palos, con Philipp Lienhart, David Alaba y Phillipp Mwene en defensa. Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Xaver Schlager y Nicolas Seiwald forman el mediocampo, con Sasa Kalajdzic como referencia ofensiva. Se informará de cualquier novedad en las horas previas al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con cinco victorias consecutivas, un registro que incluye cuatro goles encajados y trece anotados en total. El triunfo más reciente fue el 3-0 ante Argelia en la primera jornada del Mundial, y antes de eso la selección goleó 5-0 a Zambia en un amistoso de marzo. El equipo de Scaloni no ha perdido en ninguno de sus últimos cinco compromisos.

Austria también presenta una racha notable: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los austriacos arrancaron el torneo con un 3-1 ante Jordania y previamente habían derrotado a Ghana por 5-1 en un amistoso de marzo. El único punto que no se convirtió en victoria fue el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación UEFA en noviembre de 2025.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Argentina y Austria no están disponibles en el registro de los últimos cinco partidos. Se actualizará esta sección con información adicional en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Argentina ocupa la primera posición y Austria la segunda tras la primera jornada.