Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en Argentina a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en directo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina abre su defensa del título mundial ante Argelia en el Kansas City Stadium, en un duelo del Grupo J que marca el inicio de la campaña de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

Lionel Scaloni presenta a su equipo como el número uno del ranking FIFA, posición que recuperó justo cuando arrancó el torneo. Con Lionel Messi al frente y una plantilla cargada de campeones del mundo, Argentina llega como uno de los grandes favoritos para repetir título en suelo norteamericano.

Enzo Fernández, pilar del mediocampo desde Qatar 2022, es uno de los nombres propios de este equipo. El centrocampista del Chelsea ha reconocido públicamente que sueña con heredar algún día el brazalete de capitán que hoy lleva Messi, lo que da una idea del relevo generacional que se está gestando dentro del vestuario.

Argelia, por su parte, llega al partido como líder del Grupo J en la tabla de posiciones. Vladimir Petkovic dirige a una selección con recursos ofensivos reales: Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Mohamed Amoura forman una línea de ataque capaz de hacer daño a cualquier rival. Los argelinos vienen de una preparación intensa, con victorias ante Bolivia y Holanda en sus últimos amistosos.

El historial directo entre ambas selecciones es escaso. Solo existe un precedente registrado, un amistoso en 2007 que Argentina ganó por 4-3, lo que convierte este partido en territorio casi inexplorado para ambas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las opciones de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no registra bajas por lesión ni suspensiones en su convocatoria. El técnico argentino alinearía a Damián Martínez bajo palos, con una defensa formada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina y Nicolás Otamendi. En el mediocampo aparecen Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez completarían el once titular.

Argelia tampoco presenta lesionados ni sancionados en la lista de Vladimir Petkovic. El técnico suizo-bosnio apostaría por Luca Zidane en portería, con Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini y Aissa Mandi en defensa. Ramiz Zerrouki y Nabil Bentaleb formarían el doble pivote, con Houssem Aouar por detrás de Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri en ataque.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con cinco victorias consecutivas en amistosos, un balance perfecto que refleja la solidez del equipo de Scaloni. Los campeones del mundo golearon a Islandia por 3-0 el 10 de junio y a Honduras por 2-0 tres días antes. A lo largo de esos cinco partidos, la Albiceleste marcó 12 goles y solo encajó uno, el de Mauritania en un ajustado 2-1 del 27 de marzo. La portería argentina ha permanecido imbatida en cuatro de los últimos cinco encuentros.

Argelia acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota que quedó atrás: la caída por 2-0 ante Nigeria en la Copa Africana de Naciones el pasado enero. Desde entonces, los argelinos han sumado resultados notables, incluida una victoria por 0-1 ante Holanda el 3 de junio y una goleada por 7-0 a Guatemala en marzo. En total, los de Petkovic anotaron 12 goles y encajaron dos en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

ARG Último partidos ALG 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente entre Argentina y Argelia en el registro disponible data del 5 de junio de 2007, un amistoso que los argentinos ganaron por 4-3 en un partido de elevado marcador. Con ese único antecedente, el balance histórico entre ambas selecciones arroja una victoria para Argentina y ninguna para Argelia.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Argelia ocupa la primera posición, mientras que Argentina figura segunda en el momento previo a este partido.