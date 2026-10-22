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Europa League
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Ararat Armenia vs AZ Alkmaar: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ararat Armenia vs AZ Alkmaar
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AZ Alkmaar
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Cómo ver el partido de Europa League entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Cómo ver Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación. Disney+ Premium emite el encuentro, con ESPN Premium Argentina como alternativa para los aficionados en esa región.

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Ararat Armenia recibe a AZ Alkmaar en el Republican Stadium Vazgen Sargsyan de Ereván en la fase de liga de la UEFA Europa League. Ambos equipos llegan a este duelo con la necesidad urgente de sumar puntos para salir de la zona baja de la clasificación.

El conjunto armenio, dirigido por Tulipa, atraviesa un momento irregular. Sus últimas actuaciones en Europa han dejado mucho que desear: una derrota 4-1 ante Sparta Praga y una caída 3-1 frente a Jagiellonia Bialystok en la jornada anterior confirman sus dificultades continentales.

En el plano doméstico, Ararat llega con algo más de confianza tras vencer al BKMA en su último compromiso liguero. Aun así, la brecha entre su rendimiento local y el europeo es evidente.

AZ Alkmaar, por su parte, llega a Ereván con la moral algo más alta tras superar a Hapoel Beer Sheva 2-1 en su anterior partido de Europa League. Leeroy Echteld buscará que su equipo consolide ese resultado positivo y escale posiciones en la tabla.

Sin embargo, el equipo neerlandés sigue sin encontrar consistencia. El empate 2-2 ante Cambuur en la Eredivisie y la derrota previa ante el Feyenoord muestran que AZ tiene margen de mejora antes de poder considerarse un equipo fiable.

Con ambos conjuntos necesitados de una victoria para cambiar su situación en la competición, el partido en Ereván promete intensidad y tensión desde el primer minuto.

A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ararat Armenia contra AZ Alkmaar alineaciones probables

Manager

  • Tulipa

El técnico de Ararat Armenia, Tulipa, no ha confirmado su once inicial de cara a este partido. No se dispone de información sobre bajas por lesión o sanción en el equipo armenio, por lo que se esperan novedades más próximas al encuentro.

En el bando visitante, Leeroy Echteld tampoco ha desvelado la alineación prevista para AZ Alkmaar. Del mismo modo, no hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en el conjunto neerlandés. La información se actualizará cuando esté disponible.

Forma

AMY

AMY - Formulario

SPP
L1-4
SHI
W1-3
ALA
D1-1
JAG
L3-1
BKM
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AZ

AZ - Formulario

SUN
L1-0
TEL
W1-0
FEY
L2-0
HBS
W2-1
CAM
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ararat Armenia presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante el BKMA en la Premier League armenia, aunque en Europa el panorama ha sido más difícil: cayeron 3-1 ante Jagiellonia Bialystok y 4-1 ante Sparta Praga. En total, el equipo ha marcado seis goles y ha encajado nueve en ese tramo.

AZ Alkmaar acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La victoria más reciente llegó en la Europa League, donde derrotaron 2-1 a Hapoel Beer Sheva. Antes de eso, el equipo empató 2-2 con Cambuur en la Eredivisie y perdió 2-0 ante el Feyenoord. En conjunto, AZ ha anotado seis goles y ha encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Ararat Armenia y AZ Alkmaar en los datos disponibles. Este partido en Ereván será el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Ararat Armenia ocupa la posición 33 y AZ Alkmaar la 20. Ambos conjuntos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en un partido de gran importancia para las aspiraciones de ambos de mantenerse con opciones de avanzar en la competición.

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