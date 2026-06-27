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World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Algeria vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argelia y Austria se puede ver en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming disponibles en tu región.

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Argelia y Austria se miden este 27 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City en el cierre del Grupo J del Mundial 2026, con un lugar garantizado en los octavos de final en juego para ambas selecciones.

Argentina ya selló el primer puesto del grupo con seis puntos y no puede ser alcanzada. Argelia y Austria llegan empatadas a tres puntos, lo que convierte este duelo en una final directa por la segunda y tercera plaza.

Los argelinos llegan con el impulso de una remontada. Tras caer 3-0 ante Argentina en la jornada inaugural, el equipo de Vladimir Petkovic se repuso con una victoria 2-1 sobre Jordania el 23 de junio, con Amine Gouiri como autor del gol decisivo a ocho minutos del final. Riyad Mahrez, que descansó frente a los campeones, volvió al once titular para ese partido y se espera que repita.

Austria, por su parte, sufrió el golpe de un Lionel Messi en estado de gracia en Dallas, cayendo 2-0 ante Argentina en la segunda jornada. El equipo de Ralf Rangnick había arrancado el torneo con una victoria 3-1 sobre Jordania y llega a Kansas City con mejor diferencia de goles que Argelia, lo que significa que un empate le bastaría para avanzar como segundo del grupo. Marcel Sabitzer, que completó su partido número 100 con Austria frente a Argentina, será una pieza central en los planes de Rangnick.

El partido tiene una dimensión táctica inusual. El segundo clasificado del Grupo J se enfrentará probablemente a España en octavos, mientras que el tercero podría encontrar un rival más accesible. Ambos equipos conocerán las implicaciones exactas del marcador antes del pitido inicial, lo que añade una capa de complejidad a las motivaciones de cada bando.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver Argelia vs Austria en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión de cara a este encuentro. El once probable sitúa a Luca Zidane bajo palos, con una defensa formada por Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi y Rayan Ait Nouri. Nabil Bentaleb y Hicham Boudaoui formarían el doble pivote, con Fares Chaibi e Ibrahim Maza en apoyo, y Riyad Mahrez junto a Amine Gouiri en ataque.

Austria tampoco presenta bajas confirmadas. Ralf Rangnick apuntaría a Alexander Schlager en portería, una línea defensiva con Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba y Kevin Danso, un centro del campo con Nicolas Seiwald y Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Xaver Schlager como mediapuntas, y Michael Gregoritsch como delantero centro. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argelia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 sobre Jordania el 23 de junio, remontando tras ir por detrás gracias al tanto tardío de Gouiri. Antes de eso, cayeron 3-0 ante Argentina. En los amistosos previos al torneo, los argelinos golearon 4-0 a Bolivia y vencieron 1-0 a Holanda, y empataron 0-0 con Uruguay en marzo. En total, marcaron ocho goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Austria también suma tres victorias en los últimos cinco encuentros, con una derrota y un empate. Su último partido terminó con una derrota 2-0 ante Argentina el 22 de junio. Antes de esa caída, habían vencido 3-1 a Jordania en la jornada inaugural. En la fase de preparación, Austria derrotó 1-0 a Túnez y 1-0 a Corea del Sur, y goleó 5-1 a Ghana en marzo. Los austriacos anotaron nueve goles y encajaron tres en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Argelia y Austria. Este partido de la tercera jornada en Kansas City es el registro más actual entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Austria ocupa la segunda posición y Argelia la tercera antes de este decisivo partido de la última jornada.