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Cómo ver Alemania vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Paraguay se puede seguir en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en la región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Paraguay se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts. Die Mannschaft llega como favorita al duelo, pero con interrogantes abiertos tras una fase de grupos irregular que terminó con una derrota ante Ecuador.

Alemania cerró el Grupo E en primera posición con tres victorias y un tropiezo. Su mejor actuación fue una goleada de 7-1 sobre Curazao, aunque la caída 2-1 ante Ecuador en la última jornada dejó dudas sobre su solidez defensiva y la efectividad de sus figuras más creativas. Julian Nagelsmann ha salido a defender públicamente a Jamal Musiala y Florian Wirtz, convencido de que ambos están cerca de recuperar su mejor nivel.

Paraguay, en cambio, llegó a esta instancia por la puerta de atrás. La Albirroja sufrió una derrota contundente de 4-1 ante Estados Unidos en el debut, pero reaccionó con una victoria ajustada sobre Turquía y un empate sin goles frente a Australia que le alcanzó para avanzar como tercero del Grupo D.

El conjunto guaraní llega con dos vallas invictas consecutivas y una propuesta táctica clara: un bloque bajo en 4-5-1 que busca frustrar a rivales más poderosos. Sin embargo, deberá prescindir de Diego Gómez por suspensión, una baja sensible en el mediocampo.

Alemania acumula diez goles en el torneo repartidos entre siete jugadores distintos, lo que refleja la variedad de recursos ofensivos con los que cuenta Nagelsmann. El delantero Deniz Undav ha marcado tres tantos sin haber arrancado de titular, y su impacto desde el banco puede ser determinante.

El ganador de este partido se medirá al vencedor del duelo entre Francia y Suecia el 4 de julio. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Julian Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, quien se perderá el resto del torneo por una lesión en los ligamentos de la rodilla sufrida ante Costa de Marfil. Antonio Rüdiger asumirá su lugar en la zaga central. El once probable de Alemania es: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Por parte de Paraguay, Diego Gómez no estará disponible por suspensión. El equipo dirigido por Gustavo Julio Alfaro no registra lesionados confirmados. El once proyectado es: Gill; Velázquez, Balbuena, Cáceres, Alonso; Mauricio, Cubas, Almirón, Galarza; Enciso, Ávalos. Se añadirán novedades conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck Lesiones y suspensiones 8 Diego Gómez

Forma

Alemania llega al duelo con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una caída 2-1 ante Ecuador el 25 de junio, que rompió una racha de tres triunfos seguidos. Antes de ese tropiezo, Die Mannschaft venció a Costa de Marfil 2-1 y aplastó a Curazao 7-1 en la fase de grupos. En amistosos previos al torneo, derrotó a Estados Unidos 2-1 y goleó a Finlandia 4-0. En total, Alemania ha marcado 16 goles y encajado cuatro en esos cinco encuentros.

Paraguay acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue un 0-0 ante Australia el 26 de junio, resultado que le aseguró el pase a octavos. Previamente, la Albirroja venció 1-0 a Turquía y cayó 4-1 ante Estados Unidos en el torneo. En la preparación, derrotó 4-0 a Nicaragua y perdió 2-1 ante Marruecos. Paraguay ha marcado seis goles y recibido siete en ese período, con dos porterías a cero en sus dos últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Últimos partidos PAR 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Alemania 3 - 3 Paraguay

Alemania 1 - 0 Paraguay 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones según los registros disponibles. El duelo más reciente fue un amistoso el 14 de agosto de 2013 que terminó 3-3. Antes de eso, Alemania superó a Paraguay 1-0 en la fase de grupos del Mundial el 15 de junio de 2002. Alemania es el único equipo que ha conseguido una victoria en estos dos encuentros, con un empate entre ambos.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Alemania culminó la fase de grupos como líder del Grupo E, mientras que Paraguay avanzó desde el tercer puesto del Grupo D.