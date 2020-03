Stepanovic explota contra Jovic: "Será mejor que se calle"

El exentrenador de Athletic o Eintracht lanzó una dura crítica hacia el jugador del Real Madrid sobre su huida a Serbia en plena crisis

Luka Jovic se ha convertido en uno de los nombres de las últimas semanas, y no precisamente por su rendimiento dentro del terreno de juego con la camiseta del . El delantero se marchó a en plena crisis por el coronavirus y ha recibido fuertes críticas, incluyendo de la primera ministra del país balcánico, Ane Brnabic.

“Lo habéis visto todos. Los ejemplos de nuestros futbolistas, que vienen del extranjero. Allí tiene contratos millonarios. Vienen aquí, ignoran el autoaislamiento al llegar a casa y eso es algo que tienen que estudiar nuestras autoridades", expresó la política hacia la actitud del jugador merengue, que estuvo en el punto de mira a pesar de pedir disculpas sobre el asunto.

Jovic reconoce que se saltó la cuarentena pero tenía permiso del Real Madrid para viajar a Serbia

Ahora, sus críticos han dado un paso más. Dragoslav Stepanovic, ex entrenador del o el Eintracht de Frankfurt, ex equipo de Jovic, entre otros conjuntos, concedió una entrevista al diario 'Kurir', y aprovechó para lanzar un duro mensaje al delantero, que quedó muy señalado tras saltarse la cuarentena en el país balcánico.

"Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto. No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada! Será mejor que se calle, no hablar. No puedo creer que haya hecho algo como esto", afirmó.

Milan Jovic, sobre Luka: "Si tiene que ir a la cárcel que vaya, pero solo si es culpable"

Stepanovic quiso dejar claro que Jovic fue un irresponsable marchándose de Madrid a Belgrado para pasar la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Sobre esto, Stepanovic rajó de forma contundente acerca de la actitud del delantero.

"¡Es el único hombre que hace el cien por cien para arruinar su carrera! Jovic trabaja contra sí mismo. Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Madrid. No puedo creer lo que el chico se está haciendo esto a sí mismo", comentó