Jovic reconoce que se saltó la cuarentena pero tenía permiso del Real Madrid para viajar a Serbia

El madridista ha vuelto a Belgrado y ha sido denunciado por la policía de su país por eludir la cuarentena.

El delantero del , Luka Jovic, ha reconocido que ha viajado a eludiendo la cuarentena por el coronavirus pero ha asegurad que contaba con el permiso del club blanco y viajó para estar cerca de su familia en esta difícil situación.

"Visto que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo. Primero, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad. En Madrid mi test del Covic-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club", explicó.

"Al llegar Serbia,me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento. En está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos", añadió.

El jugador ha sido denunciado por la Policia serbia por saltarse la cuarentena y en caso de que reincidiera, el futbolista balcánico podría acabar enfrentándose a ser privado de libertad.