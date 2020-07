"Soy gay, pero no estoy preparado para compartirlo", la confesión de un futbolista de la Premier

Mediante una carta anónima, el jugador revela su condición sexual y los motivos por los que no quiere hacerla pública.

Un futbolista anónimo de la Premier League ha publicado una carta abierta en la que revela su condición sexual y donde también asegura que no está preparado para compartirlo públicamente, algo que pone de relieve el problema de la homosexualidad en el fútbol.

"Soy gay. El mero hecho de escribir las siguientes líneas ya es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos lo sabe. No me siento preparado para compartirlo con mis compañeros y mi entrenador. ¿Cómo es vivir así? El día a día puede ser una pesadilla absoluta. Cada vez afecta más a mi salud mental. Me siento atrapado y mi gran miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo empeore las cosas", se puede leer en la carta que ha compartido The Sun.

La carta pone de manifiesto el problema de los jugadores homosexuales en el Reino Unido, donde no hay ningún futbolista que lo haya hecho público hasta la fecha. Robbie Rogers y Thomas Hitlzberger, son los únicos futbolistas que revelaron su condición sexual en las últimas décadas y ambos lo hicieron una vez retirados.