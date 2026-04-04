Sobre las ruinas del Liverpool... Haaland logra un hito excepcional

El astro noruego Erling Haaland volvió a demostrar su gran influencia en el Manchester City en la contundente victoria que los «celestes» lograron sobre el Liverpool este sábado por la noche.

El City se impuso al equipo del entrenador Arne Slot por cuatro goles a cero en los cuartos de final de la FA Cup, lo que agravó el sufrimiento del Liverpool en otra noche desastrosa.

El City anotó sus cuatro goles de hoy gracias a un hat-trick de Haaland y a un tanto de Antoine Semenyo.

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La red Opta, especializada en estadísticas de fútbol, señaló que Haaland ha logrado una cifra excepcional entre todas las estrellas de las grandes ligas.

Y ha confirmado: «Desde su debut con el Manchester City en julio de 2022, Erling Haaland ha marcado 12 hat-tricks en todas las competiciones».

Añadió que el astro noruego se ha convertido en el jugador con más hat-tricks entre los futbolistas de las cinco grandes ligas europeas.

Opta señaló que Haaland ha superado hoy al capitán de la selección inglesa, el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, que mantiene hasta ahora un total de 11 hat-tricks.



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